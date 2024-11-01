Una mujer demanda a su marido por ocultarle que es calvo antes de casarse

La denuncia, actualmente judicializada, señala que la familia del hombre le aseguró a la novia que su futuro marido tenía "una frondosa melena", cuando en realidad lucía una peluca. Pero los problemas no terminan aquí: la mujer también se enteró de que la situación económica de su marido estaba "muy lejos" de lo que le habían contado.
| etiquetas: mujer , calvo , demanda
No hay peluca que aguante un fogoso combate cuerpo a cuerpo.
El problema no es la falta de pelo, es la falta de dinero.
Por cierto, que a veces en ese programa ponen videos de las que se montan en las bodas indias cuando falta dote.
A mí más que una boda me parece un contrato.