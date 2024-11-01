edición general
12 meneos
147 clics

Una mujer demanda a su marido por ocultarle que es calvo antes de casarse

La denuncia, actualmente judicializada, señala que la familia del hombre le aseguró a la novia que su futuro marido tenía "una frondosa melena", cuando en realidad lucía una peluca. Pero los problemas no terminan aquí: la mujer también se enteró de que la situación económica de su marido estaba "muy lejos" de lo que le habían contado.

| etiquetas: mujer , calvo , demanda
10 2 6 K 78 ocio
15 comentarios
10 2 6 K 78 ocio
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues las que tengan las tetas operadas deberían temblar. Como esto siente jurisprudencia....
9 K 113
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 al contrario si está operadas deberían mantenerse firmes
4 K 51
skaworld #7 skaworld
#1 Tranquilo, algunos seguimos maravillandonos ante el fulgor de una buena calva reflejando la luna y rebotando contra el cabecero de la cama.
1 K 26
JohnnyQuest #8 JohnnyQuest
#1 Porque unas buenas tetas van a ser un problema por su origen…
0 K 9
theMooche #2 theMooche
Os ahorro un click: ha ocurrido en la India
7 K 67
Graffin #3 Graffin
#2 Estaba clarísimo, sobre todo al leer la segunda parte.
1 K 14
Apotropeo #4 Apotropeo
y, es por esto, por lo que hay que follar más antes de casarse.
No hay peluca que aguante un fogoso combate cuerpo a cuerpo.
1 K 20
theMooche #9 theMooche
#4 Darse un baño juntos en la nerviosa costa atlántica también debería servir.
0 K 7
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
pelonfobia
1 K 18
pitercio #11 pitercio
Lo encargó en confianza por el walapó familiar, si hubiera pillado por AliExpress podría pedir un reembolso.
0 K 17
#12 Zerjillo
Titular: es que es calvo. Realidad: es que es pobre.
1 K 16
#14 Juantxi
Sería una nulidad del matrimonio, por error o engaño sobre las características del otro contrayente.
0 K 12
Elbaronrojo #13 Elbaronrojo
"Decían que era muy adinerado, cuando en realidad no lo es", explica Alba Sánchez, a lo que Alfonso Arús no puede contener la risa: "No tiene ni estudios, ni pelo, ni dinero".

El problema no es la falta de pelo, es la falta de dinero.

Por cierto, que a veces en ese programa ponen videos de las que se montan en las bodas indias cuando falta dote. xD
0 K 10
#10 oscarcr80
Menudo calvario debe estar pasando esa mujer...
0 K 9
#15 Tiranoc
Bueno, bueno, no dramaticemos ¿a quién no le ha pasado el poner en el cv unos estudios que no se tiene? Debe haber sido un error o que no se expresó bien la familia del novio :troll:

A mí más que una boda me parece un contrato.
0 K 8

menéame