Una mujer acude a una consulta médica en Valdecilla y se entera de que está muerta

El incidente tuvo consecuencias burocráticas y cotidianas: no podía retirar medicamentos en la farmacia ni acceder a su cuenta bancaria, y se vio obligada a solicitar una fe de vida y acudir personalmente a varias oficinas para regularizar su situación.

mis_cojones_en_bata #9 mis_cojones_en_bata
Podéis reíros, pero administrativamente te puede joder la vida de una manera brutal. Y "suerte" ha tenido que se ha dado cuenta rápido de ello. Pero imagina que te pasa lo mismo y te das cuenta meses después el roto que te puede hacer.

Dejar de recibir prestaciones, ayudas o pensiones y tener que ir DE NUEVO a todos esos sitios a decir que estás viva, y no es un trámite sencillo.
Escrituras de propiedad, bienes, etc en la misma situación.
Posibles bajas de suministros por eso…   » ver todo el comentario
pip #2 pip
Si estás muerto está muy bien que te lo digan, acordaos lo que le pasó el doctor Malcolm Crowe.
skaworld #6 skaworld
Que verguenza, y la gente aqui haciendo coñas ante el enesimo caso de gente ninguneando la autoridad de los facultativos. Señora, si le han dicho que usted esta muerta, pues lo asume y se dedica a atormentar a los vivos, anda que no tendrá cosas que hacer: aparecerse en manchas de humedad en casas de pueblo, cabiar de sitio las cosas de sus allegados, ulular... De todo menos ir molestando por ahi con sus teorias de que si sigue respirando que si circulacion sanguinea
estemenda #7 estemenda
Mi sexto sentido recomienda leer Pedro Páramo porsiaca.
#5 alfinal
A ver, no sé a qué tanta queja, si "se iba a morir igual", ya han avanzado el trámite. Exportando a Cantabria lo que ya se hace en la capital del reino. Que en amas comunidades manda una presidenta del PP, ¿casualidad? Puede ser.
#1 Leon_Bocanegra
Me quedo muerta!
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
No es tan raro  media
#3 Emotivo
Pues que cuento donde se está mejor, que todavía nadie lo sabe.
#8 gyllega
la de cuentas que ajustaba mientras me devuelven a la vida... xD
