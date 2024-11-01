Una mujer acude a una consulta médica en Valdecilla y se entera de que está muerta

El incidente tuvo consecuencias burocráticas y cotidianas: no podía retirar medicamentos en la farmacia ni acceder a su cuenta bancaria, y se vio obligada a solicitar una fe de vida y acudir personalmente a varias oficinas para regularizar su situación.
| etiquetas: medicos , muerte , valdecilla
Dejar de recibir prestaciones, ayudas o pensiones y tener que ir DE NUEVO a todos esos sitios a decir que estás viva, y no es un trámite sencillo.
Escrituras de propiedad, bienes, etc en la misma situación.
Posibles bajas de suministros por eso… » ver todo el comentario