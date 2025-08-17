edición general
19 meneos
69 clics
Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial

Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial

La Guardia Civil avisa de que está investigando «los incendios sospechosos de criminalidad»

| etiquetas: incendios , celanova , petin , galicia , pirómanos
15 4 0 K 205 actualidad
7 comentarios
15 4 0 K 205 actualidad
omegapoint #1 omegapoint
Que los echen a la hoguera, como a las brujas de antaño.

¿Tanto te gusta el fuego? Te vas a hartar.
4 K 51
Connect #3 Connect
No les pasará nada. Apesar de los miles de incendios que se registran cada año en España –unos 15.000 aproximadamente–, y de que una gran parte suelen ser intencionados, la realidad es que en estos mismos momentos, tan solo hay 20 presos, todos hombres, cumpliendo condena –o a la espera de juicio– en varias cárceles del país.

Esto se debe a que, cuando un fuego forestal arrasa miles de hectáreas, las llamas no solo se llevan por delante árboles o pasto, sino también las pruebas que pueden…   » ver todo el comentario
1 K 26
shinjikari #5 shinjikari
#3 Apesar de los miles de incendios que se registran cada año en España –unos 15.000 aproximadamente–, y de que una gran parte suelen ser intencionados

No es eso lo que yo tengo entendido. ¿Cuánto es "una gran parte"? ¿Cuál es la fuente?
1 K 15
Cehona #2 Cehona
Si son terroristas, queremos conocerlos.
Más que nada para agradecerles su gran servicio a la sociedad.
1 K 24
Pacman #6 Pacman
- Doña Fina! Que sabemos que es usted, quítese la bolsa de la cabeza.
0 K 13
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Mi amor por el prójimo no hace más que aumentar con las noticias.
0 K 10

menéame