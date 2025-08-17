·
19
meneos
69
clics
Una mujer de 81 años en Celanova y un hombre de 61 en Petín, detenidos por causar nuevos fuegos en plena emergencia provincial
La Guardia Civil avisa de que está investigando «los incendios sospechosos de criminalidad»
etiquetas
incendios
celanova
petin
galicia
pirómanos
15
4
0
K
205
actualidad
7 comentarios
15
4
0
K
205
actualidad
#1
omegapoint
Que los echen a la hoguera, como a las brujas de antaño.
¿Tanto te gusta el fuego? Te vas a hartar.
4
51
#3
Connect
No les pasará nada. Apesar de los miles de incendios que se registran cada año en España –unos 15.000 aproximadamente–, y de que una gran parte suelen ser intencionados, la realidad es que en estos mismos momentos, tan solo hay 20 presos, todos hombres, cumpliendo condena –o a la espera de juicio– en varias cárceles del país.
Esto se debe a que, cuando un fuego forestal arrasa miles de hectáreas, las llamas no solo se llevan por delante árboles o pasto, sino también las pruebas que pueden…
1
26
#5
shinjikari
#3
Apesar de los miles de incendios que se registran cada año en España –unos 15.000 aproximadamente–, y de que una gran parte suelen ser intencionados
No es eso lo que yo tengo entendido. ¿Cuánto es "una gran parte"? ¿Cuál es la fuente?
1
15
#2
Cehona
Si son terroristas, queremos conocerlos.
Más que nada para agradecerles su gran servicio a la sociedad.
1
24
#6
Pacman
- Doña Fina! Que sabemos que es usted, quítese la bolsa de la cabeza.
0
13
#7
Un_señor_de_Cuenca
Mi amor por el prójimo no hace más que aumentar con las noticias.
0
10
#4
Marisadoro
Relacionada,
www.meneame.net/story/detienen-dos-nuevos-presuntos-autores-incendios-
1
8
