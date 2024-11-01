edición general
9 meneos
43 clics

Muertos y disturbios en Alemania tras varios ataques a policias en las fiestas de Fin de Año

En Bielefeld, dos jóvenes de 18 años murieron por petardos caseros, mientras que en Essen, los alborotadores incendiaron barricadas. En Hamburgo, hombres lanzaron petardos a los transeúntes. Un petardo también hirió a una policía. Los servicios de emergencia tuvieron que retirarse de los ataques con fuegos artificiales. Se detonaron bombas esféricas ilegales en un complejo de viviendas de gran altura. La policía se desplegó en gran número y se realizaron numerosas detenciones. En Berlín, varios hombres atacaron a agentes de policía con cohetes

| etiquetas: alemania , petardos , policia , alborotadores
7 2 4 K 53 actualidad
10 comentarios
7 2 4 K 53 actualidad
GeneWilder #2 GeneWilder
Europa tercermundizandose.
4 K 41
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 eso es fácil pensarlo si hacemos caso a noticias como esta de tabloides de la ultraderecha nacionalista como blick.ck
2 K 36
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#4 #6 #2 entre lo importado y los nazis alemanes que planean golpes de estado, secuestrar políticos y médicos, matan policías en las redadas … menudo panorama tienen
2 K 48
frg #9 frg *
#2 ¿Por tirar petardos? Entonces se estarán "valencianizando" ...

cc: #6
0 K 10
neo1999 #7 neo1999
Lo de hacer la vista gorda con los petardos se nos está yendo de las manos. Quizá la ley debería ser más dura y tajante con el tema.
2 K 37
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la Policía teniendo que trabajar, pobrecita!
1 K 14
Narmer #3 Narmer
Pues ojalá apenas tuviera trabajo y que con el efecto disuasorio fuera suficiente para que no hubiera crímenes.
1 K 10
axisnaval #6 axisnaval
Cuando importas… obtienes…
0 K 9
#10 Sigo_intentandolo
Pues tiene pinta de que son todos rubios y de ojos azules... (lo de la traducción automática del navegador es alucinante).

Otro país donde la izquierda se está ahorcado así misma por no analizar si grandes masas de inmigrantes están realmente integrandose... luego nos sorprendemos si ganan los nazis las elecciones...
0 K 7
#4 Cincocuatrotres
Es un indicativo de a donde vamos, que valores tenemos, y eso que estamos super censurados y no nos llegan las noticias de un montón de cosas que pasan como los centenares de coches que se queman en Francia o lo que pasó en Colonia hace algunos años y que nos llega censurado
0 K 6

menéame