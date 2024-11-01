Muertos y disturbios en Alemania tras varios ataques a policias en las fiestas de Fin de Año

En Bielefeld, dos jóvenes de 18 años murieron por petardos caseros, mientras que en Essen, los alborotadores incendiaron barricadas. En Hamburgo, hombres lanzaron petardos a los transeúntes. Un petardo también hirió a una policía. Los servicios de emergencia tuvieron que retirarse de los ataques con fuegos artificiales. Se detonaron bombas esféricas ilegales en un complejo de viviendas de gran altura. La policía se desplegó en gran número y se realizaron numerosas detenciones. En Berlín, varios hombres atacaron a agentes de policía con cohetes
| etiquetas: alemania , petardos , policia , alborotadores
cc: #6
Otro país donde la izquierda se está ahorcado así misma por no analizar si grandes masas de inmigrantes están realmente integrandose... luego nos sorprendemos si ganan los nazis las elecciones...