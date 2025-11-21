Tragedia en Asturias: dos muertos en el derrumbe en una mina de Cangas del Narcea

Uno de los trabajadores desaparecidos tras un accidente registrado en una explotación minera ha fallecido. La muerte ha sido confirmada por el presidente del Principado Adrián Barbón. Muy relacionada: www.meneame.net/story/nuevo-accidente-minero-asturias-menos-dos-atrapa
El proyecto de investigación de TYC Narcea estuvo suspendido durante varias semanas durante entre mayo y junio del año debido a un expediente abierto por el Principado de Asturias para averiguar si estaban cumpliendo los parámetros y criterios técnicos del PIC por parte de la empresa.
vega de Rengos no tengo las galerías tan en mente como para ver si ese desnivel pudo ser significativo pa lo que se desprendió. Vaya palo
con el sueldo de mi empresa ....
Y El Comercio, que lo mismo, la abrieron www.elcomercio.es/asturias/occidente/atrapados-derrumbe-mina-vega-reng
La Voz es que apenas tiene ni plantilla, sólo sacan publirreportajes y sueltos de agencias, ya no tienen ni a quien mandar allí a sacar crónica.
Se manifestaron no hace mucho porque cautelarmente les suspendieron la actividad por estar regulada por un Permiso de Exploración Complementario que estos mismos días en la Junta está siendo sometido a Comisión de Investigación por los 5 muertos (bueno, 6 y 1/2 si contamos el anterior accidente del 22 a este del 25) de Cerredo/Blue Solving&Combayl porque parece una figura inventada y poco fiscalizada para...… » ver todo el comentario