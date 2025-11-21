edición general
Tragedia en Asturias: dos muertos en el derrumbe en una mina de Cangas del Narcea

Uno de los trabajadores desaparecidos tras un accidente registrado en una explotación minera ha fallecido. La muerte ha sido confirmada por el presidente del Principado Adrián Barbón. Muy relacionada: www.meneame.net/story/nuevo-accidente-minero-asturias-menos-dos-atrapa

#6 Astur_
La mina de Vega de Rengos, en el Concejo de Cangas de Narcea, trabaja bajo el nombre de TYC Narcea, antes TYC La Mata, ambas procedentes de la liquidación de Carbonar. Los trabajos en esta mina se desarrollan en una nueva galería, con un permiso para extracciones experimentales para la siderurgia y da empleo a unas 50 personas.

El proyecto de investigación de TYC Narcea estuvo suspendido durante varias semanas durante entre mayo y junio del año debido a un expediente abierto por el Principado de Asturias para averiguar si estaban cumpliendo los parámetros y criterios técnicos del PIC por parte de la empresa.
#7 Astur_ *
Yo estuve haciendo pequeños trabajos, dentro de esa mina, es una mina privada, sencilla, con un plano de unos 700/900 metros, de bastante desnivel, salarios de mierda y sacan muy buen carbón
#12 amusgada
#7 ¿tabas por ETT o cómo se lo montaban pa pagar roña, estilo Don Vito?

vega de Rengos no tengo las galerías tan en mente como para ver si ese desnivel pudo ser significativo pa lo que se desprendió. Vaya palo
#14 Astur_ *
#12 contrata externa, de las que cada dia estas en una empresa
con el sueldo de mi empresa ....
#15 Astur_
#12 subíamos caminando, con el telemina
#16 amusgada *
#15 vamos, que toa Cangues ye pindia, selo bien, que la prospecté entera pa ver canales y minería romana aurífera y joer si sudé, ye los planos de galerías los que no tengo en mente ni a mano, de otras minas de andar alegando al final casi te sabes hasta los frentes de explotación y galerías pero ésta... me pilla. Como comentan que el desprendimiento fue na rampa que comunica galerías na mina por eso me preguntaba si el % pendiente haría más inseguro o inestable el corte o qué. Echar la lengua a pacer pa no estar pensando en dir a quemar la Dir. Gral de Minería "que lo ve todo en regla" (Adriana Lastra, date un día antes de aseverar polladas porfa, que ya sabemos como hace el Principeu las inspecciones aunque haya muertos previos)
#18 Astur_
#16 no se decirte los grados de inclinación, pero muchos
#13 amusgada
Dejo la cobertura de La Nuea Engaña, que la pusieron en abierto www.lne.es/cangas-del-narcea/2025/11/21/nuevo-accidente-minero-asturia

Y El Comercio, que lo mismo, la abrieron www.elcomercio.es/asturias/occidente/atrapados-derrumbe-mina-vega-reng

La Voz es que apenas tiene ni plantilla, sólo sacan publirreportajes y sueltos de agencias, ya no tienen ni a quien mandar allí a sacar crónica.
Abrildel21 #17 Abrildel21
#13 Muchas gracias.
Priorat #1 Priorat
Bueno, dado el medio y que no dicen de que es la explotación minera, entiendo que, otra vez, es una explotación ilegal de carbón, ¿no?
Abrildel21 #2 Abrildel21
#1 Tiene todos los permisos en regla.
#4 Astur_
#1 antes se llamaba carbonar y es una mina privada, explotada por unas empresaurias
#8 Astur_
#1 lee la foto, que dice el nombre de la mina
#11 amusgada *
#1 antracita ye lo que sacan. Es que el resto de prensa regional es muro de pago.

Se manifestaron no hace mucho porque cautelarmente les suspendieron la actividad por estar regulada por un Permiso de Exploración Complementario que estos mismos días en la Junta está siendo sometido a Comisión de Investigación por los 5 muertos (bueno, 6 y 1/2 si contamos el anterior accidente del 22 a este del 25) de Cerredo/Blue Solving&Combayl porque parece una figura inventada y poco fiscalizada para...…   » ver todo el comentario
#10 Astur_
#9 cuentame tu una empresa privada que no nos cueste dinero... menuda tonteria...
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Pues teniendo en cuenta lo que nos cuesta mantener trabajando a cada minero, igual va siendo hora de cerrar un sector ruinoso.
#5 Astur_
#3 si es privada, que más te da que pierdan dinero?
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#5 privada de las que no nos cuestan dinero? Cuéntanos más, que parece te interesa.
