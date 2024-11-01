Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

En Jiam (Marjayún) se escuchó una fuerte explosión procedente de las posiciones israelíes en Tallet el Hamames. Una explosión similar se escuchó en Hula (Marjayún) y aldeas vecinas a las 2.00 horas y después drones israelíes sobrevolaron la zona. Ya el domingo por la tarde, un dron israelí lanzó una bomba sónica sobre la localidad de Adayssé (Marjayún) mientras aviones de combate sobrevolaban la zona. En el valle de la Bekaa, drones a media altitud sobrevolaron las afueras del norte de Baalbek, llegando hasta las localidades de Nahlé y Yunín.