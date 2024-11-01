edición general
Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

En Jiam (Marjayún) se escuchó una fuerte explosión procedente de las posiciones israelíes en Tallet el Hamames. Una explosión similar se escuchó en Hula (Marjayún) y aldeas vecinas a las 2.00 horas y después drones israelíes sobrevolaron la zona. Ya el domingo por la tarde, un dron israelí lanzó una bomba sónica sobre la localidad de Adayssé (Marjayún) mientras aviones de combate sobrevolaban la zona. En el valle de la Bekaa, drones a media altitud sobrevolaron las afueras del norte de Baalbek, llegando hasta las localidades de Nahlé y Yunín.

Javi_Pina #2 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
Apotropeo #3 Apotropeo
#2 junto a Rusia y EEUU
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#3 si bueno con Rusia más o menos ya se ha hecho y con EEUU ya podría hacerse, sí.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.
