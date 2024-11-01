·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11976
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
3729
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3140
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
3574
clics
Nuevo bonus por entropía
4516
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
más votadas
466
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
367
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
407
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
469
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
306
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
29
clics
La muerte de Twitter [Pódcast]
Llega un momento en la vida de un pódcast en que tiene que explicar porqué se fue de Twitter. Desgraciadamente para hablar de esto tenemos que hablar de Elon Musk [Pódcast]
|
etiquetas
:
twitter
,
muerte
,
x
,
musk
4
1
0
K
93
Podcasteros
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
93
Podcasteros
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente