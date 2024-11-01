edición general
5 meneos
29 clics
La muerte de Twitter [Pódcast]

La muerte de Twitter [Pódcast]

Llega un momento en la vida de un pódcast en que tiene que explicar porqué se fue de Twitter. Desgraciadamente para hablar de esto tenemos que hablar de Elon Musk [Pódcast]

| etiquetas: twitter , muerte , x , musk
4 1 0 K 93 Podcasteros
sin comentarios
4 1 0 K 93 Podcasteros

menéame