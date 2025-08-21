edición general
La muerte de un streamer en Francia que ya contó Black Mirror

La muerte de un streamer en Francia que ya contó Black Mirror

En el capítulo "Una pareja cualquiera" de la serie de Netflix se narra algo muy similar a lo que ha ocurrido en el país galo. El caso real acontecido en Francia resulta aún más truculento que la versión que plantea Black Mirror. Alrededor de 10.000 personas estaban viendo en vivo y en directo lo que ocurría y fueron varios los influencers implicados en la muerte de Jean: nadie hizo nada. El fallecimiento fue el resultado de 12 días de violencia y agresiones sin filtros.

Doisneau #2 Doisneau *
Pues aqui en España ya estamos tirandole monedas a la cara a Simon Perez para que se vaya matando en directo, asi que poca broma... El nivel tanto de streamers como de audiencias en esos medios esta por los suelos.
6 K 76
#3 xuanra2002
#2 Esto iba a decir.
El otro día salió diciendo que se mataba en directo
Y la otra creo que le dejó
0 K 6
obmultimedia #4 obmultimedia
En Black Mirror van a tener que modificar la entradilla de la serie con un cartel que ponga "Basado en hecho reales".
1 K 14
#7 chocoleches
Muy cogido con alfileres, es triste, pero no se parece en nada al episodio de Black Mirror.

Lo de que alguien mate a otro en stream ya tiene precedentes, un youtuber ruso que dejó a su novia en el balcón por una donación de mil euros.

www.hobbyconsolas.com/noticias/condenan-6-anos-prision-streamer-ruso-m
0 K 12
#9 XXguiriXX
La falta de sueño tiene un efecto brutal en el físico y la mente de cualquier persona, mucho más si eres mayor de 40. Es como estar drogado o ebrio. Jamás juguéis con eso.
0 K 12
kinz000 #1 kinz000
La noticia no lo explica bien, Como se producían las agresiones?
0 K 11
#10 XXguiriXX
#1 En la wikipedia en inglés está bien detallado.
0 K 12
ChatGPT #5 ChatGPT
En España tendremos al del plazo fijo, le reventará la papista en un directo, no dura un año.
0 K 10
Flogisto #6 Flogisto
Esto también es un problema con perspectiva de género, hombres y mujeres venden su cuerpo de manera muy diferente en estas plataformas de streaming.
0 K 9

