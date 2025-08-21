La muerte de un streamer en Francia que ya contó Black Mirror

En el capítulo "Una pareja cualquiera" de la serie de Netflix se narra algo muy similar a lo que ha ocurrido en el país galo. El caso real acontecido en Francia resulta aún más truculento que la versión que plantea Black Mirror. Alrededor de 10.000 personas estaban viendo en vivo y en directo lo que ocurría y fueron varios los influencers implicados en la muerte de Jean: nadie hizo nada. El fallecimiento fue el resultado de 12 días de violencia y agresiones sin filtros.