Muerte de un streamer francés en directo

Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, figura destacada del streaming francés, falleció el lunes mientras dormía durante una retransmisión en directo. Seguido por más de 500.000 suscriptores en la plataforma Kick, este hombre de 46 años había sido objeto de polémica, humillaciones y maltratos físicos recurrentes por parte de sus colaboradores en esta controvertida plataforma.

#1 Leon_Bocanegra *
#0 podría ser dúplicada, pero una de las dos miente
Aquí dicen que murió mientras dormía.

A menos claro , que estuviera durmiendo mientras hacía streaming y muriese en ese momento

Edit, pues si, en la primera noticia dicen que murió mientras dormía haciendo Stream


www.meneame.net/story/streamer-frances-jean-pormanove-muere-mientras-d
Milmariposas #4 Milmariposas
#1 Pues el buscador tampoco se ha lucido esta vez. {0x1f4a9}
Trifasico #10 Trifasico *
#1 Lo de leer la entradilla no lo llevamos muy bien eh...
"falleció el lunes mientras dormía durante una retransmisión en directo"
#14 Leon_Bocanegra
#10 Si leo la entradilla no me da tiempo a ser el héroe que busca el otro enlace y avisa. Luego llego y ya se me ha adelantado alguien. Y me gusta ser el héroe.

No , ya en serio. La noticia me parece tan sumamente irrelevante, que bastante tengo con leerme el titular.
Pertinax #2 Pertinax
Todos conocemos un símil.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#2 sobre lo de las vejaciones en streaming me viene de inmediato a la cabeza hipoteca-fija-man. Pobre hombre.
Pertinax #9 Pertinax
#5 No es que de tanta pena, habida cuenta de su prepotencia y su nula capacidad de empatía anterior.
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
#9 a mí sí, y no es que sea especialmente empático, solo un poco.
DDJ #18 DDJ *
#5 Ese se auto vejaba; a este lo han matado a hostias, bolazos, puñetazos, estrangulamientos...

Lo han asesinado en directo
MoñecoTeDrapo #20 MoñecoTeDrapo *
#18 eso del asesinato no se sabe. Puede ser o pudo ser un apechusque.
Pero de las vejaciones tiene mucha responsabilidad el público (y las plataformas y en sentido amplio, la sociedad), sean autoinfligidas o "heteroinfligidas".
DDJ #22 DDJ
#20 "de las vejaciones tiene mucha responsabilidad el público"
Sí, eso creo > www.meneame.net/story/muerte-streamer-frances-directo/c012#c-12

¿Por "un apechusque" te re refieres a casualidad? No creo www.meneame.net/story/streamer-frances-jean-pormanove-muere-mientras-d
xcancel.com/GueshCtrl/status/1957445390338294142#m
MoñecoTeDrapo #23 MoñecoTeDrapo
#22 un jamacuco, un ataque cardíaco, una embolia... "Casualidad" mezclada con muchos malos hábitos.
#6 Leon_Bocanegra
#2 yo conozco varios. Pero el que mejor me cae es este.

No veas lo bien que cae. Que matar! Que destruir!
Una maravilla, oye.  media
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#6 Dí que sí.

Los disléxicos también somos persianas.
mosfet #19 mosfet
#6 Déjate de símiles que donde hay drones que se quite tó
ur_quan_master #7 ur_quan_master
¿ Streaming mientras dormía? :palm:
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
#7 eso lo hacía la muchacha aquella, Amouranth, y se forraba.

Este, que se parecía a Ramón de Pitis, pues no sé.
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo *
#8 #7 Y nosotros aquí haciendo el gilipollas y durmiendo gratis. O peor, pagando por ello. :ffu:
#21 Luiskelele
#16 si estuviese la mitad de buena que Amouranth estás tú que pagaba nada xD
DDJ #12 DDJ
#7 Es un local donde hay gente 24 horas jugando (no siempre los mismos, se van unos y llegan otros). Pero estos también se dedicaban a torturar a dos discapacitados.

Por lo que sea nadie se dio cuenta. En directo, 24 horas, varios días. Nadie se dio cuenta de la bestialidad que estaban cometiendo.
Khadgar #3 Khadgar
Cada día que pasa, Internet da más asco.
Milmariposas #17 Milmariposas *
La historia se entiende mejor con la intrahistoria. Este individuo se "ganaba" la vida haciendo streaming durante los cuales se sometía a toda clase de vejaciones por parte de dos "amiguetes" que supuestamente se aprovechaban de su carácter sumiso,

En previsión del final que ha tenido este streamer, los dos "amiguetes" se cubrieron las espaldas haciéndole firmar un documento en el que les eximía de toda responsabilidad si en algún momento le ocurría algo. De…   » ver todo el comentario
babuino #11 babuino
Por el aspecto que ya tenía en la foto que ilustra el artículo, de marzo de 2023, la Muerte llevaba un tiempo rondándolo.
