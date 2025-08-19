Muerte de un streamer francés en directo

Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, figura destacada del streaming francés, falleció el lunes mientras dormía durante una retransmisión en directo. Seguido por más de 500.000 suscriptores en la plataforma Kick, este hombre de 46 años había sido objeto de polémica, humillaciones y maltratos físicos recurrentes por parte de sus colaboradores en esta controvertida plataforma.