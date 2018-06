Muerte de una Vestal. Sí, parece que sea el título de una novela de misterio de Aghata Christie, pero no, ya me gustaría, … En realidad, no se trata de ficción, al contrario, las vestales aunque disponían de muchas prebendas e incluso de poder e influencias, también se debían a una serie de deberes muy estrictos cuya falta les podía llevar a la muerte