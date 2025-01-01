La hipocresía del PP frente a emergencias, al descubierto por la hemeroteca

Las redes se han querido pronunciar y han destapado la hipocresía de los populares en materia de emergencias. Así, una usuaria de X ha recordado que durante el apagón que sufrió España el pasado 29 de abril todas las comunidades gobernadas por el PP solicitaron el nivel 3 de emergencia y, en cambio, ahora con los incendios nadie lo ha solicitado. "CURIOSO: todas las comunidades gobernadas por el PP pidieron EL NIVEL 3 durante el apagón de unas horas, activando al Estado. Para los incendios que arrasan vidas, no lo piden
A ver , cenutrios. Habéis votado al PP? Si, pues exigidle a ellos, no a los que no habéis votado, sobre todo si lo hacéis para salvarle el culo a los primeros.
Si otra persona, instancia o departamento gestiona esa catástrofe seguro que no cuenta con esos amigos ni para lo uno ni para lo otro.
Es preferible que arda el monte, que si se gestiona bien mucha gente saldrá beneficiada o no quedará tan perjudicada.