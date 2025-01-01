edición general
La hipocresía del PP frente a emergencias, al descubierto por la hemeroteca

Las redes se han querido pronunciar y han destapado la hipocresía de los populares en materia de emergencias. Así, una usuaria de X ha recordado que durante el apagón que sufrió España el pasado 29 de abril todas las comunidades gobernadas por el PP solicitaron el nivel 3 de emergencia y, en cambio, ahora con los incendios nadie lo ha solicitado. "CURIOSO: todas las comunidades gobernadas por el PP pidieron EL NIVEL 3 durante el apagón de unas horas, activando al Estado. Para los incendios que arrasan vidas, no lo piden

comentarios
#1 txepel *
El desmantelamiento del Estado que pregonan algunos empieza por cosas “que no se ven” como la prevención de emergencias y la capacidad de respuesta a eventos extraordinarios. Y luego viene una pandemia, una inundación, un incendio o algún otro cisne negro y pasa lo que pasa.
Pertinax #2 Pertinax *
El PP no va a solicitar el Nivel 3 aunque a sus gobernados les esté sodomizando Cthulhu, asumirlo ya de una vez.
#3 Leon_Bocanegra
#2 eso está asumido. Lo que no asumimos aun es la desvergüenza de sus votantes culpando al gobierno por no pedir el nivel 3.
A ver , cenutrios. Habéis votado al PP? Si, pues exigidle a ellos, no a los que no habéis votado, sobre todo si lo hacéis para salvarle el culo a los primeros.
hijolagranputa #4 hijolagranputa *
La gestión de una catástrofe lo mismo genera beneficios para las empresas de los amigos contratistas que pérdidas para las empresas de los amigos subcontratados.
Si otra persona, instancia o departamento gestiona esa catástrofe seguro que no cuenta con esos amigos ni para lo uno ni para lo otro.

Es preferible que arda el monte, que si se gestiona bien mucha gente saldrá beneficiada o no quedará tan perjudicada.
xkill #5 xkill
Yo creo que no es hipócrita, si no que cuanto peor sea la desgracia más beneficios para ellos.
