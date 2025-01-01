edición general
No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta

Este bombero forestal denuncia la situación que lleva a los que han sido sus compañeros durante 20 años a situaciones «improvisadas y muy peligrosas»

