Mueren dos esquiadores en un alud fuera de pistas en Cerler

Se trata de dos jóvenes de 25 y 22 años, el primero vecino de Zaragoza y el otro de Guadalajara . Es el quinto alud de este invierno en Aragón con siete fallecidos y varios heridos hasta ahora.
| etiquetas: mueren dos esquiadores , cerler , alud , fuera de pista
La despedida a Cristian, uno de los fallecidos en el alud de Cerler: "Llegaste a mi vida sin haber salido de mí"
www.elperiodicodearagon.com/sucesos/sucesos-aragon/2026/01/30/despedid
Es duro que en estos momentos una familia tenga que soportar las criticas por mucha negligencia que haya mostrado el fallecido. Todos nos equivocamos, y hay que hacerlo de forma constructiva.
Pues nada, a seguir.
www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/montana/boletin_peligro
DDEP.