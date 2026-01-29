edición general
4 meneos
26 clics
Mueren dos esquiadores en un alud fuera de pistas en Cerler

Mueren dos esquiadores en un alud fuera de pistas en Cerler

Se trata de dos jóvenes de 25 y 22 años, el primero vecino de Zaragoza y el otro de Guadalajara . Es el quinto alud de este invierno en Aragón con siete fallecidos y varios heridos hasta ahora.

| etiquetas: mueren dos esquiadores , cerler , alud , fuera de pista
3 1 1 K 35 actualidad
4 comentarios
3 1 1 K 35 actualidad
Mountains #1 Mountains
Relacionada:

La despedida a Cristian, uno de los fallecidos en el alud de Cerler: "Llegaste a mi vida sin haber salido de mí"

www.elperiodicodearagon.com/sucesos/sucesos-aragon/2026/01/30/despedid
1 K 40
Dragstat #3 Dragstat
#1 "Por eso hoy escribo porque quiero decirle a quien escribe desde el odio, desde el juicio y desprecio, que detrás de esa vida hay una familia, personas rotas de dolor. Aunque solo sea por eso merecemos respecto. Se trata de humanidad"

Es duro que en estos momentos una familia tenga que soportar las criticas por mucha negligencia que haya mostrado el fallecido. Todos nos equivocamos, y hay que hacerlo de forma constructiva.
0 K 20
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
Ha nevado como nunca en los pirineos, constantemente se urge a los esquiadores y montañeros que no se vayan fuera de pistas..
Pues nada, a seguir.

www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/montana/boletin_peligro
0 K 8
#4 perica_we *
este año va a ser el más negro en cuanto a aludes en España...
DDEP.
0 K 6

menéame