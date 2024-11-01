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Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego
Al menos cuatro palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de...
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#2
vicvic
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www.meneame.net/m/actualidad/cuatro-palestinos-fallecen-nuevos-bombard
Duplicada.
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#1
Stathamdepueblo
matan
a cuatro palestinos ....
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#3
LinternaGorri
No me creo que israel viole algo, no tiene esa fama...
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