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Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de...

| etiquetas: israel , genocidio , gaza
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3 comentarios
6 1 2 K 54 actualidad
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
matan a cuatro palestinos ....
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LinternaGorri #3 LinternaGorri
No me creo que israel viole algo, no tiene esa fama...
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