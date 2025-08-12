Muere un voluntario que trabajada en la extinción de un fuego en León

Un voluntario que participaba en las labores de extinción de un incendio forestal en la provincia de León ha muerto. Fue encontrado fallecido en un tractor en una zona de difícil acceso mientras intentaba apagar el fuego que afectaba a la zona de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León. Además de esta persona fallecida hay otra herida grave relacionada con el mismo incendio.