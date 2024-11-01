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Muere Tsutomu Shibayama, director de "Doraemon" y "Ranma 1/2" y referente del anime, a los 84 años

Muere Tsutomu Shibayama, director de "Doraemon" y "Ranma 1/2" y referente del anime, a los 84 años

El cineasta japonés ha fallecido a causa de un cáncer de pulmón.

| etiquetas: doraemon , ranma , shibayama
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