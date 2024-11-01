·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11161
clics
Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]
4493
clics
El vídeo del primer ministro israelí Netanyahu tomando café, en el punto de mira; Grok lo califica de «deepfake»
3207
clics
Polémica en la Maratón de Barcelona tras una emergencia médica: "¿Hasta qué punto hacemos el gilipollas por nuestra marca?"
2885
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3685
clics
Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]
más votadas
555
Trump fuerza a Jamaica, Honduras y Guatemala a expulsar a los médicos cubanos que cubrían sus hospitales públicos: los más pobres se quedan sin atención sanitaria
451
Paul Krugman, Nobel de Economía: 'Todos los aliados de EEUU ya consideran a China un socio más fiable que Trump'
537
La Argentina de Milei, en "recesión profunda": el segundo país con mayor caída industrial, por detrás de la Hungría de Orbán
586
El lobby sionista se lanza en los tribunales contra rostros de TVE y periodistas de la izquierda
537
“No es una crisis, es un crimen”: la carta viral que acusa al embargo de asfixiar a Cuba
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
48
clics
Muere Tsutomu Shibayama, director de "Doraemon" y "Ranma 1/2" y referente del anime, a los 84 años
El cineasta japonés ha fallecido a causa de un cáncer de pulmón.
|
etiquetas
:
doraemon
,
ranma
,
shibayama
25
5
0
K
251
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
5
0
K
251
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
azathothruna
Happosai y el maestro roshi.
Modelos de masculinidad en la escala gris
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Modelos de masculinidad en la escala gris