Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Ovlak #5 Ovlak *
#4 La de La oreja no es nueva, es lavada con Perlán.:troll:
reithor #6 reithor
#5 aún así, que nos lo cuente al oido #2
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Una pena. Tan joven...y en un grupo tan famoso.
Una pena.
Replijanssen #2 Replijanssen
Una pena justo ahora que habían empezado la nueva etapa con la nueva cantante. DEP
Ovlak #3 Ovlak
#2 Eso es Linkin Park...
reithor #4 reithor
Que descanse en paz
#3 O la oreja de Van Gogh, no se sabe
