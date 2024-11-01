Muere Robert Duvall, icónico actor de "El padrino" y Apocalypse Now

edición general
Uno de los actores más icónicos de la segunda mitad del siglo XX, el estadounidense Robert Duvall falleció el domingo a los 95 años de edad. Ganador del Oscar en 1983 a mejor actor por su papel en Tender Mercies ("Gracias y favores"), Duvall ya había dejado su huella imborrable en el cine casi 10 años antes, cuando interpretó al Consiglieri de la ficticia familia Corleone en la obra maestra de Francis Ford Coppola, The Godfather ("El padrino").

En 1979, además, interpretó una de las líneas más recordadas de la historia del cine -"amo el olor a napalm en la mañana"-, como el coronel Kilgore en la épica de guerra, también de Coppola de 1979, Apocalypse Now.
