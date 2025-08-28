Muere un piloto al estrellarse un F-16 en Polonia  

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló este jueves durante un ensayo previo al Radom Airshow, una de las exhibiciones aéreas más importantes del país. El accidente, ocurrido en la pista de la base aérea de Radom alrededor de las 19:30 (hora CET), provocó la muerte del piloto, según confirmaron las autoridades.
Rectifico: fallo del piloto, ha hecho el loop pero ha picado sin quitar la postcombustión, con lo que acelera más de la cuenta y se estampa con el suelo. Cuando haces un loop, arriba cortas gases.
No es una gililpollez, es física. Empiezas el loop a cierta altura, metes motor a tope y tiras de la palanca, arriba quitas gases y dejas que la gravedad haga su trabajo y sales del loop a la misma altura.
Si metes motor en la segunda parte, añades a la gravedad la potencia del motor y la velocidad de picado aumenta y sales por debajo de la altura inicial o bien, te estrellas.
es.wikipedia.org/wiki/Rizo
Un picado medio directamente sobre la referencia en el suelo hasta
En este vídeo que te enlazo fue por eso, un mal calado de altímetro.
youtu.be/uoN_9LQI2ds
Ahí tienes la foto de la bajada con postcombustion.
Que está mal calado el altímetro ... lo dudo mucho, eso es de lo primero que se mira en la lista de prevuelo, es más tendría que haberse dado cuenta de que la altura que le indicaba al inicio de la maniobra era errónea. Eso no es un simulador de vuelo, se saben esas maniobras de memoria (subo con tal ángulo de ataque y velocidad, arriba alineo con el horizonte, quito o meto gas, aplico tantas g's al avión, etc) y saben que hacer en cada momento de la maniobra. A este pavo se le fue la olla por lo que sea y quitó gases tarde.
Este es el análisis del accidente del video que enlace,
asn.flightsafety.org/wikibase/46421
When he realized something was wrong, the pilot put maximum back stick pressure and rolled slightly left to ensure the aircraft would impact away from the crowd should he have to eject. He ejected when the aircraft was 140 feet above ground - just 0.8 seconds prior to impact.
Se parece a este como un huevo a una castaña.
- Cala el altímetro a la altitud de otra base. Aquí el polaco no viene de otra base.
Con un 20% por encima de la velocidad de pérdida si levantas el morro te vas abajo echando leches. Lo que dice es que aceleres para tener velocidad al iniciar el loop.
Con ese comentario te has lucido también, es un Sukhoi-27
Las acrobacias ayudan a conocer los límites del avión y te ayudan luego en el combate. De hecho, una de las formas de ponerte a las seis del otro es hacer un loop.