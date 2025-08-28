Muere un piloto al estrellarse un F-16 en Polonia  

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló este jueves durante un ensayo previo al Radom Airshow, una de las exhibiciones aéreas más importantes del país. El accidente, ocurrido en la pista de la base aérea de Radom alrededor de las 19:30 (hora CET), provocó la muerte del piloto, según confirmaron las autoridades.