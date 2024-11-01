Muere la oceanógrafa y bióloga marina Josefina Castellví

La oceanógrafa y bióloga marina Josefina Castellví (Barcelona, 1935), directora de la primera base científica española en la Antártida, falleció este lunes a los 90 años. Licenciada en 1957 y doctora en ciencias biológicas por la Universitat de Barcelona en 1969. A partir de 1984 participó en la organización de la investigación en la Antártida y colaboró en la instalación de la Base Antártica española Juan Carlos I en la isla Livingstone, de la cual fue jefa del 1989 al 1997.