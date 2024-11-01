Muere el niño que recibió un corazón dañado en Nápoles y conmocionó a Italia

El niño se encontraba desde hace días estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones. Según las primeras investigaciones sobre el trasplante del corazón dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles, el órgano que viajó desde Bolzano (norte) se dañó por el uso de hielo seco durante su transporte dentro de un contenedor médico de plástico.