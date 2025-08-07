·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7280
clics
El vídeo de los bañistas de Granada que retienen a los inmigrantes desembarcados
3980
clics
La televisión India ridiculiza a la Casa Blanca [ENG]
2747
clics
Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
3159
clics
No, Thanks! Una app para consumir con conciencia
2535
clics
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
más votadas
420
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
483
Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra
504
La guardia civil detiene, esposa y ficha a tres representantes de CCOO de Madrid por ejercer sus derechos fundamentales
480
Científicos del CERN exigen el fin de la cooperación con Israel [ENG]
309
Detienen al presunto autor de varios incendios en Ourense infraganti cuando provocaba uno el martes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
98
clics
Muere un niño de 13 años tras caer de un patinete en Fuerteventura
El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el accidente en el municipio de Pájara
|
etiquetas
:
niño
,
13 años
,
patinete
,
accidente
16
2
1
K
304
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
2
1
K
304
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
uvi
13 años, 3 de la mañana y en patinete...¿no es muy joven para estar a las 3 de la mañana en la calle? o ¿soy yo muy viejo?
15
K
168
#12
Joker_2O
#4
No son excluyentes
1
K
16
#14
jfgaliza
#4
Estaba pensando exactamente lo mismo que tú. Además, lo he buscado, y la edad mínima en ese municipio para conducir un patinete eléctrico es de 16 años. ¿En qué cojones piensan los padres?
4
K
52
#17
Verdaderofalso
#14
si pasa como en mi barrio que los padres los dejan al libre albedrío mientras están con sus cojones sentados en las sidrerías
0
K
20
#24
Mildranx
#14
16 años es la edad mínima legal en toda España.
0
K
9
#18
placeres
#4
Justo ayer mientras paseaba.. un niño de 5-7 años estaba por la calle con un patinete eléctrico a todo meter, era una calle casi sin coches pero el inconsciente estaba saltando una y otra vez usando un badén mal construido de la calle, sin camiseta y por supuesto sin casco.
No puedo negar que una pequeña parte quiso ver como el chico se caía, pero inmediatamente cambié por la imaginaria idea de abofetear a los padres.
2
K
33
#21
Verdaderofalso
#18
no son excluyentes
0
K
20
#22
perrico
#4
En pueblos pequeños los chavales salen en verano casi sin control.
Y supongo que en una isla relativamente pequeña más todavía.
0
K
12
#10
ThePato
Con el corazón en la boca llegué a casa una noche que salí tarde de trabajar a la una de la mañana y se saltaron un stop dos niñas de unos 10 años en un patinete eléctrico, sin luces, sin casco...
6
K
81
#16
Verdaderofalso
#10
estaban jugando… jugando a Darwin
0
K
20
#26
GEP_Gun
#10
y tanto, no se ven en carretera porque apenas los ves a menos de 50-100 metros. me paso algo parecido cuando encontre a dos personas en patinete yendo a contradireccion volviendo del hospital de madrugada y en la salida de alicante-albacete en el nudo de espinardo.
0
K
8
#13
rafeame
#9
y el centro de gravedad está totalmente desplazado. Con una bici puedes clavar frenos. Con un patinete le pagas las vacaciones al dentista.
4
K
47
#20
vantablack
#9
#13
ya lo dije aqui :
www.meneame.net/story/https-forococheselectricos-com-noticias-europa-n
<< A mi me lo parece al contrario, con el patinete si se tuerce la cosa das un pequeño salto y caes de pie, con la bici tienes un hierro entre las piernas del que no puedes escapar. Siendo usuario de ambos durante muchos años, me he caido de la bici pero no del patinete. Pero los dos pueden convivir y que cada uno elija. >>
Luego podríamos discutir sobre respetar las normas de circulación de los usuarios de unos y otros, que es lo que verdaderamente incomoda. Antes se llevaban las quejas los ciclistas, ahora los del patinete.
2
K
16
#23
Mildranx
#13
Como todo, depende del patinete. No es lo mismo un patinete con ruedas de 8 que de 10, y no es lo mismo un patinete con freno de disco a las dos ruedas que uno simplon con "frenos" en una rueda.
0
K
9
#1
Catacroc
*
Para que evaluemos la noticia pensemos que si en lugar de ir en patinete hubiese ido en bicicleta posiblemente no la habrian publicado. Ademas de poner una foto junto a un coche que es una foto "de libreria" que no tiene nada que ver con el accidente.
2
K
35
#2
rendri
#1
es que en patinete se sienten mas poderosos porque en bicicleta vas limitado por tu físico, aqui por la batería. Sería mas comparable a la típica moto de 50cc que se tiene en el pueblo.
1
K
23
#5
Eversmann
#1
Si fuera en coche tampoco lo publicarían.
0
K
9
#19
EISev
#5
muerto conduciendo en coche con 13 años yo creo que sí lo publican
0
K
12
#6
sotillo
#1
Pero vende y los pisos cada vez están más caros y la verdad ni cotiza
0
K
11
#9
eMinister
#1
habiendo probado un patinete (poco) y una bici (toda la vida), el patinete me parece muy peligroso. Esas rueditas tan pequeñas patinan con mucha facilidad, a poco que el suelo sea deslizante.
3
K
34
#11
Dene
#1
en bici es muy poco probable este tipo de accidente
1
K
18
#3
janatxan
Hay que prohibir esa mierda o imponer un carnet adjunto a multas reales.
1
K
18
#7
sotillo
#3
Lo sensato sería prohibir los accidentes o que los jóvenes estén permanentemente controlados
2
K
30
#8
Iori
#7
No hace falta. Solo que nos dejen apalearles si están a rango de garrote cuando circulan ya se iría solucionando el asunto.
0
K
7
#15
jfgaliza
#3
ya había una multa de 200€ por circular siendo menor de 16 años, es decir, ya estaba circulando contraviniendo una prohibición. Igual hay que poner un carnet de padres...
2
K
31
#25
janatxan
#15
no se por donde vives tu, pero donde vivo yo, capital de provincia, la impunidad en ese tema, y otros ligados a los patinetes eléctricos, es absurda.
0
K
10
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No puedo negar que una pequeña parte quiso ver como el chico se caía, pero inmediatamente cambié por la imaginaria idea de abofetear a los padres.
Y supongo que en una isla relativamente pequeña más todavía.
<< A mi me lo parece al contrario, con el patinete si se tuerce la cosa das un pequeño salto y caes de pie, con la bici tienes un hierro entre las piernas del que no puedes escapar. Siendo usuario de ambos durante muchos años, me he caido de la bici pero no del patinete. Pero los dos pueden convivir y que cada uno elija. >>
Luego podríamos discutir sobre respetar las normas de circulación de los usuarios de unos y otros, que es lo que verdaderamente incomoda. Antes se llevaban las quejas los ciclistas, ahora los del patinete.