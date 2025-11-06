edición general
14 meneos
21 clics
Muere un joven por agotamiento después de trabajar 80 horas a la semana

Muere un joven por agotamiento después de trabajar 80 horas a la semana

Pese a las reformas impulsadas en los últimos años, las condiciones laborales de Corea del Sur vuelven a estar en el foco tras la muerte de Chung Hyo-won, un joven de 26 años que trabajaba para la popular cadena de cafeterías y panaderías London Bagel Museum (LBM). Según denunció el partido progresista Justice Party, Chung falleció el 16 de julio tras soportar jornadas de hasta 21 horas diarias y semanas laborales que rondaban las 80 horas, muy por encima del límite legal de 52 horas semanales.

| etiquetas: jornada laboral , muere , trabajo
11 3 0 K 152 actualidad
7 comentarios
11 3 0 K 152 actualidad
pepel #4 pepel
Garamendi, apunta.
0 K 20
#6 ldoes
#4 Mañana: La CEOE propone la nueva jornada laboral de 79h
0 K 8
#3 DenisseJoel
Es lo que el Mercado ha querido. ¿Quiénes somos nosotras para cuestionar sus designios?
0 K 11
Pacman #5 Pacman
Ya sabéis, el límite es de 79 horas
0 K 11
#7 eipoc
Dejo esto por aquí, es bastante revelador
youtu.be/cPLLVgozzes?si=Qa5SfbZDIUBQSGe4
0 K 9
#1 sliana
Aguanto más que el chino que murió por jugar online sin parar
0 K 7
ElBeaver #2 ElBeaver
¿Y ahora quién va a trabajar si se atreve a morirse?
0 K 7

menéame