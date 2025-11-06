Muere un joven por agotamiento después de trabajar 80 horas a la semana

Pese a las reformas impulsadas en los últimos años, las condiciones laborales de Corea del Sur vuelven a estar en el foco tras la muerte de Chung Hyo-won, un joven de 26 años que trabajaba para la popular cadena de cafeterías y panaderías London Bagel Museum (LBM). Según denunció el partido progresista Justice Party, Chung falleció el 16 de julio tras soportar jornadas de hasta 21 horas diarias y semanas laborales que rondaban las 80 horas, muy por encima del límite legal de 52 horas semanales.