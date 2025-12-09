edición general
Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales

El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de "Ilegales", a los 70 años El cantante y guitarrista asturiano había interrumpido la gira de su último disco, 'Joven y arrogante', en septiembre, tras habérsele detectado un cáncer

Comentarios destacados:          
#6 yarkyark *
Me encanta esta felicitación que le hizo Jorge Martinez a Serrat por el Príncesa de Asturias.

#8 ombresaco *
sieteymedio #21 sieteymedio
#8 Documental cojonudo. Me avergüenza un poco decir que fue después de verlo que conocí a este hombre, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
elTieso #11 elTieso
Agotado de esperar el fin. Buen viaje, punk.
sat #1 sat
Joder si que ha durado poco tras la detección de la enfermedad. Un fenómeno, descanse en paz.
#4 yarkyark
#1 Si es de páncreas es muy rápido
#19 Ovidio
#4 Si es páncreas es muerte segura, pero no tiene por qué ser rápido. Otra cosa es que no haya ido al médico hasta ya muy avanzado
#28 Tensk
#1 #4 #19 Como aprendí en su momento, cada cáncer depende del paciente, pero en el caso del de páncreas (y he tenido cerca a tres) es tirando a rápido.

Este tipo de cáncer tiene varios problemas particulares, el primero es que para cuando el paciente nota molestias, la cosa ya está avanzada por lo general. No necesariamente no extirpable pero ya está causando problemas a su alrededor.

El segundo es que, por motivos que se me escapan, es jodido de diagnosticar, o al menos lo era hace unos…   » ver todo el comentario
bomberman #31 bomberman
#19 yo sigo vivo 2 años y medio después, creo que tuve suerte. La operación es jodidisima y la quimio ya no te digo. 1% de supervivencia a los 5 años.
sotillo #7 sotillo
#1 La luz que brilla mucho se extingue antes y Jorge dio mucha luz
Macadam #12 Macadam
Joder. muchas gracias Jorge por tantos años aportando buena música mi vida.
descansa en paz
devilinside #2 devilinside
Que la tierra le sea leve
PacoJones #25 PacoJones
Joder, una pena, este hombre llegó derrapando a los 70. En paz descanse.
#20 ElApostol
Que en el infierno nos espere largos años y la muerte nos perdone por nuestra ausencia. Y en su honor, cantemos una canción obscena
#5 Rohel
Joder, una pérdida de un gran personaje
DEP Jorjon
#26 rafeame *
Hasta siempre, mamoncete :foreveralone:
#23 LaStDot
Se va un grande, alguien que ha aportado mucho a mi vida...
#15 architrepa
Tiempos nuevos, tiempos salvajes!!!
autonomator #18 autonomator *
Un rockero de los de siempre con sus más y sus menos como todos.
Ya le perdoné hace mucho tiempo las 700 pesetas que me costo verlo 10 minutos borracho como una cuba colgado del pie de micro allá por 1990.
Gracias Jorge.
vviccio #24 vviccio
Repondrán en Imprescindibles de La2 el documental:
avalancha971 #27 avalancha971
Pufff

Y estos días dicen que Robe está ingresado grave. Algo que se decía todos los días en los 90, pero a día de hoy sí que suena creíble.
ansiet #32 ansiet
#29 Por los cojones se ha muerto no te jode, ¿que no sabes leer?
No veo que sea nomento de bromitas de imbécil.
#17 Ovidio
La droga, chavales
Powertrip #29 Powertrip
#17 ¿se ha muerto por la droga?
Josecoj #22 Josecoj *
Joder qué putada…. Uno de mis grupos preferidos. Qué pena me ha dado la noticia
Natxelas_IV #9 Natxelas_IV *
Tuvo una buena vida. Que la tierra le sea leve.
#3 VFR
Hippies
No me gustan los hippies
Hippies
No me gustan los hippies
Hay una cosa que se llama jabón
Mata los piojos y te quita el olor
¡Heil Hitler!
Nazis
Simpáticos los nazis
Nazis
Conozco muchos nazis
En la noche alemana
Los judíos rezan
¡Heil Hitler!
Rockers
Que pasa con los rockers
Rockers
Yo soy un rocker
Diez años de lucha solitaria
Son suficientes para reventar
Rokadas98 #14 Rokadas98
Lo acabo de escuchar ahora mismo en Radio 3 DEP Jorge
#30 Pinchito2
Nos dejan siempre los mejores.
#13 Contubernio
Me cago en dios y en su santa madre.

Que la tierra le sea leve.
