El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de "Ilegales", a los 70 años El cantante y guitarrista asturiano había interrumpido la gira de su último disco, 'Joven y arrogante', en septiembre, tras habérsele detectado un cáncer
Este tipo de cáncer tiene varios problemas particulares, el primero es que para cuando el paciente nota molestias, la cosa ya está avanzada por lo general. No necesariamente no extirpable pero ya está causando problemas a su alrededor.
El segundo es que, por motivos que se me escapan, es jodido de diagnosticar, o al menos lo era hace unos… » ver todo el comentario
descansa en paz
Joder...
DEP Jorjon
Ya le perdoné hace mucho tiempo las 700 pesetas que me costo verlo 10 minutos borracho como una cuba colgado del pie de micro allá por 1990.
Gracias Jorge.
Y estos días dicen que Robe está ingresado grave. Algo que se decía todos los días en los 90, pero a día de hoy sí que suena creíble.
No veo que sea nomento de bromitas de imbécil.
Que la tierra le sea leve.