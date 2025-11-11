Muere un hombre tras ser apuñalado por su hermano durante una pelea familiar en Ponferrada

Un hombre de 51 años ha fallecido este lunes en el Hospital de León a causa de las heridas sufridas tras ser apuñalado por su hermano, que ya ha sido detenido, durante una pelea familiar en Ponferrada (León), según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en el barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde ambos, de origen caboverdiano, mantuvieron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca.