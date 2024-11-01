edición general
2 meneos
60 clics
Muere un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Es Castell (Menorca)

Muere un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Es Castell (Menorca)

Un varón de unos 65 años ha fallecido y una mujer ha resultado herida tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda situada en la urbanización Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell (Menorca) en la madrugada de este martes, según han informado fuentes del servicio de emergencias SAMU 061. El suceso ha tenido lugar sobre las 05.27 horas en una vivienda ubicada en el número 54 de la citada urbanización, cuando se ha producido un derrumbe que ha provocado la caída de una roca sobre el inmueble

| etiquetas: muere , hombre , desprendimiento , roca , sobre , vivienda
2 0 0 K 25 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 25 actualidad
perrico #3 perrico
#2 No te enteras. Tiene que dar los datos justos, mias ni menos.
Por cierto. DEP por el fallecido. Que no lo dije y no deja de ser una desgracia.
0 K 11
perrico #1 perrico
(calzador) Óscar Puente dimisión.
No ha dado suficientes datos de por qué ha caído esa roca.
0 K 11
#2 Leon_Bocanegra
#1 si no ha dado suficientes datos no tiene que dimitir. El problema es cuando da muchos datos.
0 K 10

menéame