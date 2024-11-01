Muere un hombre tras el desprendimiento de una gran roca sobre una vivienda en Es Castell (Menorca)

Un varón de unos 65 años ha fallecido y una mujer ha resultado herida tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda situada en la urbanización Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell (Menorca) en la madrugada de este martes, según han informado fuentes del servicio de emergencias SAMU 061. El suceso ha tenido lugar sobre las 05.27 horas en una vivienda ubicada en el número 54 de la citada urbanización, cuando se ha producido un derrumbe que ha provocado la caída de una roca sobre el inmueble