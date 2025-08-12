·
7
meneos
25
clics
Muere el hombre herido en el incendio de Tres Cantos que tenía el 98% del cuerpo quemado
El hombre que resultó herido este martes en el incendio de Tres Cantos (Madrid) y que tenía quemaduras en el 98% del cuerpo ha fallecido
|
etiquetas
:
muere
,
hombre
,
incendio
,
tres cantos
#1
IsraelEstadoGenocida
Murió por causas naturales... porque si te quemas enterito, lo natural es morirse.
0
K
16
#3
Picatoste_de_ajo
*
#1
con todo el respeto, encuentro tu comentario una meada fuera de tiesto. Y me resulta paradójico viendo tu nombre de usuario. Esperaba más empatía para con una persona que debe haber pasado un sufrimiento indecible antes de morir.
En caso que lo haya malinterpretado, entonces te pido disculpas.
0
K
9
#4
keizal
#0
MIra por si es lo mismo:
www.meneame.net/story/tormenta-seca-fuerte-viento-posible-causa-feroz-
0
K
11
#2
alcama
Ayer usuarios de Meneame haciendo bromas con los incendios de Madrid.
Buenos vasallos de Oscar Puente, sin duda.
Miserables
2
K
-17
#5
beltraneja
#2
hay gente con la que no se puede hablar en serio. Mira los valencianos con mazon, le hablas como si entendiera y ni caso hace.
0
K
6
#6
ayatolah
#2
Los mejores incendios... los de Madrid.
Puede estar ardiendo España por los cuatro costados y está todo dentro de la normalidad.
Arde Madrid y ya es cuando España arde por los cuatro costados. Esa es la realidad de nuestra miseria.
1
K
21
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
