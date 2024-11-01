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Muere el hombre agredido en un altercado de tráfico tras permanecer en estado crítico en el hospital

Muere el hombre agredido en un altercado de tráfico tras permanecer en estado crítico en el hospital

El hombre de 49 años que resultó herido este miércoles en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico y que fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico ha fallecido en la noche de este jueves, 7 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío.

| etiquetas: muere , sevilla , hombre agredido , altercado , tráfico , estado crítico
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4 comentarios
15 3 1 K 215 actualidad
#1 Leon_Bocanegra *
El titular está un poco regular.

Edito, #0 ha sido rápido.
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Huaso #2 Huaso *
Soy yo… o últimamente no han parado de subir los altercados, con agresiones violentas, relacionados con el tráfico y la circulación?
2 K 29
#3 mcfgdbbn3
Da igual, esto lo pasan como "homicidio imprudente" y listo, a la calle en poco tiempo.

La justicia en España es de chiste, necesitamos que se pueda votar a los jueces en las elecciones.
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#4 Luiskelele
#3 pones a otro juez, va al libro a ver qué pena le cae por qué delito y sigue la cosa igual.

Lo que hay que hacer es que las condenas para delitos graves aumenten considerablemente. El simio que pegó a éste pobre desgraciado no debería poder volver a pisar la calle hasta que sea un vejestorio incapaz de dañar a nadie. Si no es capaz de controlar sus impulsos, habrá que apartarle del resto.
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menéame