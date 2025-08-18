Muere un hombre de 77 años por golpe de calor en La Rambla, en Córdoba, cuando daba un paseo

Un hombre de 77 falleció este domingo en el municipio cordobés de La Rambla (7.466habitantes), “a consecuencia del extremo calor”, según ha informado el propio ayuntamiento y ha confirmado la Consejería andaluza de Salud. El golpe de calor le sobrevino mientras se encontraba paseando por uno de los caminos municipales. El fallecido se convierte en la octava víctima por golpe de calor de Andalucía desde que se activó el Protocolo Andaluz de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, el pasado 16 de mayo.