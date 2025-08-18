edición general
Muere un hombre de 66 años al caer de un patinete eléctrico en Alcúdia

La víctima se golpeó contra el suelo y sufrió una parada cardiorespiratoria tras el accidente. Un hombre de 66 años y nacionalidad española ha fallecido este domingo por la noche tras sufrir un accidente mientras circulaba con un patinete por el vial de servicios de la carretera de Artà, en las inmediaciones de la rotonda de Màgic.

aupaatu #2 aupaatu
Los patinetes no tienen amortiguador ,su rueda en paqueña y su velocidad elevadalo que hace que reaccionar a los imprevistos sea complicado.
Lo estraño es que no ocurran más accidentes
2 K 36
#3 DatosOMientes
#2 No sabes la cantidad que ocurre. Llega este a Menéame porque es un accidente mortal.
0 K 10
Kasterot #4 Kasterot
#2 como movilidad eléctrica personal es mucho mas segura una bicicleta
1 K 25
aupaatu #6 aupaatu
#4 En las bicicletas vas más alto, sueles ir más concentrado ,un pequeño obstáculo lo absorbe la rueda y gira en corto con menos peligro.
1 K 20
Dene #8 Dene
#4 ni de coña
0 K 12
#9 R2dC
#8 La última gráfica que vi indicaba algo así como que es tan probable tener un accidente caminando, como en una bicicleta (sin ser eléctrica), para justificar que la obligación de casco en bici para ir al trabajo no estaba justificado en datos.
0 K 13
#5 Lusco2
#2 Ocurren, no trascienden y no son de mucha gravedad, yo he visto varios
0 K 6
LuCiLu #7 LuCiLu
#2 Algunos sí, pero insuficiente si vas a velocidad elevada.

Y la carrocería eres tú, así que qué menos que llevar casco.
0 K 10
pepel #1 pepel
Tuvo que ser una caída de "altura".
0 K 16

