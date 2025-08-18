Muere un hombre de 66 años al caer de un patinete eléctrico en Alcúdia

La víctima se golpeó contra el suelo y sufrió una parada cardiorespiratoria tras el accidente. Un hombre de 66 años y nacionalidad española ha fallecido este domingo por la noche tras sufrir un accidente mientras circulaba con un patinete por el vial de servicios de la carretera de Artà, en las inmediaciones de la rotonda de Màgic.
| etiquetas: muere , hombre , caer , patinete , eléctrico , alcúdia
Lo estraño es que no ocurran más accidentes
Y la carrocería eres tú, así que qué menos que llevar casco.