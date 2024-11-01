·
Muere un ganadero tras recibir una brutal paliza a las puertas de su casa
La víctima, de 60 años de edad, y con domicilio en Ribadesella, supuestamente fue agredida por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio.
etiquetas
asesinato
asturias
ribadesella
11
2
0
116
actualidad
11 comentarios
actualidad
#5
BlackDog
Pues tiene toda la pinta de que querían robarle o entrar en su casa
3
40
#7
Herumel
#5
En mi localidad en La Mancha, cada... par de años, hay algún evento en el que "extranjeros" entran a la casa de alguien, lo amedrentan con violencia y les sacan dinero. Denunciable, etc... como siempre....
Ahora bien, ¿por qué?, Bueno, normalmente esos extranjeros trabajan a jornal, y siempre en negro, (favorecido por ellos mismos y por el pagador, ambos se llevan la diferencia de lo que debería llevarse el estado) y al final son cuadrillas grandes que tras un tiempo en el que el…
» ver todo el comentario
3
32
#9
BlackDog
#7
Muy interesante tu comentario, ni se me había ocurrido.
0
6
#11
Andreham
Será por motivos:
-Lo típico de pueblos con sus riñas.
-Ganadero explotador que ha dejado sin pagar a algún negro.
-Lo que comenta
#7
, que suele ir reñido con el dejar sin pagar a alguien.
Aún así, DEP por la víctima y fuerza a la familia. Espero que se encuentre a los asesinos y les hagan lo mismo.
0
8
#10
Heni
*
#5
Al menos aquí en Galicia lo más probable sería por temas de lindes o problemas de herencias
0
12
#2
frg
Desconocidos .... Un par de preguntas y te quedan media docena donde escoger, como mucho.
0
12
#4
Arzak_
¡La culpa es del lobo!
0
11
#8
Gadfly
y de que manera es relevante el dato de que era ganadero?
0
6
#1
powernergia
Más votos para Vox.
3
5
#3
frg
#1
¿Los ecapuchados eran de VOX eliminando disidencia?
0
12
#6
Plumboom
#1
Seguro que los envía VOX para ganar votos!
0
10
