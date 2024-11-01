edición general
13 meneos
78 clics
Muere un ganadero tras recibir una brutal paliza a las puertas de su casa

Muere un ganadero tras recibir una brutal paliza a las puertas de su casa

La víctima, de 60 años de edad, y con domicilio en Ribadesella, supuestamente fue agredida por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio.

| etiquetas: asesinato , asturias , ribadesella
11 2 0 K 116 actualidad
11 comentarios
11 2 0 K 116 actualidad
BlackDog #5 BlackDog
Pues tiene toda la pinta de que querían robarle o entrar en su casa
3 K 40
Herumel #7 Herumel
#5 En mi localidad en La Mancha, cada... par de años, hay algún evento en el que "extranjeros" entran a la casa de alguien, lo amedrentan con violencia y les sacan dinero. Denunciable, etc... como siempre....

Ahora bien, ¿por qué?, Bueno, normalmente esos extranjeros trabajan a jornal, y siempre en negro, (favorecido por ellos mismos y por el pagador, ambos se llevan la diferencia de lo que debería llevarse el estado) y al final son cuadrillas grandes que tras un tiempo en el que el…   » ver todo el comentario
3 K 32
BlackDog #9 BlackDog
#7 Muy interesante tu comentario, ni se me había ocurrido.
0 K 6
Andreham #11 Andreham
Será por motivos:

-Lo típico de pueblos con sus riñas.
-Ganadero explotador que ha dejado sin pagar a algún negro.
-Lo que comenta #7, que suele ir reñido con el dejar sin pagar a alguien.

Aún así, DEP por la víctima y fuerza a la familia. Espero que se encuentre a los asesinos y les hagan lo mismo.
0 K 8
Heni #10 Heni *
#5 Al menos aquí en Galicia lo más probable sería por temas de lindes o problemas de herencias
0 K 12
frg #2 frg
Desconocidos .... Un par de preguntas y te quedan media docena donde escoger, como mucho.
0 K 12
Arzak_ #4 Arzak_
¡La culpa es del lobo! :wall:
0 K 11
Gadfly #8 Gadfly
y de que manera es relevante el dato de que era ganadero?
0 K 6
powernergia #1 powernergia
Más votos para Vox.
3 K 5
frg #3 frg
#1 ¿Los ecapuchados eran de VOX eliminando disidencia? :troll:
0 K 12
Plumboom #6 Plumboom
#1 Seguro que los envía VOX para ganar votos! :troll:
0 K 10

menéame