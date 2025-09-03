edición general
Muere Erik Markov, promesa del fisicoculturismo internacional

El mundo del culturismo y del fitness quedó conmocionado tras conocerse el fallecimiento de Erik Markov, joven atleta lituano que recientemente había logrado su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). La noticia fue confirmada por medios especializados como Generation Iron, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas oficiales de su deceso. Markov alcanzó un logro trascendental en mayo de 2024, al obtener la tarjeta profesional en el Mr. Olympia Amateur España.

14 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ciclos sanos.
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 No son los ciclos, son las cadenas que se gasta :-P
#3 Salud y valores
skaworld #6 skaworld *
#1 Antes morir rocoso que vivir siendo cuerpoescombro.
antesdarle #10 antesdarle
#6 prefiero la copa de vino y el jamoncito para esperar a la parca :troll:
#8 guillersk
#1 entro, veo que está dicho, dejo mis dies y me voy
#9 Hombre_de_Estado
#1 En este caso, cadenas de Márkov sanas: es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_Márkov
frg #13 frg
#1 Tanto tinte en la piel no puede ser bueno ...
Khadgar #3 Khadgar
Pues menos mal que el deporte es salud. :-P
frg #14 frg
#3 La droga es salud.
#2 txepel
37 añacos. Eso en edad fisiculturista es como para ti 98.
reivaj01 #4 reivaj01
"Las causas oficiales aún no han sido confirmadas"
Habrá que esperar a ver que dice la autopsia pero ya adelanto que Junto al cadáver se encontró la tapa de un yogur caducado.
#11 daniMate
Es el precio de un hermoso cuerpo que nadie son sustancias extrañas podría tener.
Lyovin81 #12 Lyovin81
#11 Hombre, hermoso hermoso... Mazao, pero eso de hermoso creo yo que tiene poco. Las mujeres suelen preferir tíos altos y fibrados que mostrencos ciclaos con musculatura hipertrofiada estilo toro de feria de ganado. Las vacas igual sí los encuentran más atractivos.
#7 encurtido
Con la de gente que está palmando en este deporte de "causas no confirmadas" habría que darle una vuelta a los controles en las competiciones de culturismo.

Por otra parte, no lo pone el artículo pero parece que trabajaba en un gimnasio de Alicante.
