Muere Erik Markov, promesa del fisicoculturismo internacional

El mundo del culturismo y del fitness quedó conmocionado tras conocerse el fallecimiento de Erik Markov, joven atleta lituano que recientemente había logrado su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). La noticia fue confirmada por medios especializados como Generation Iron, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas oficiales de su deceso. Markov alcanzó un logro trascendental en mayo de 2024, al obtener la tarjeta profesional en el Mr. Olympia Amateur España.