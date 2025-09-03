Muere Erik Markov, promesa del fisicoculturismo internacional

El mundo del culturismo y del fitness quedó conmocionado tras conocerse el fallecimiento de Erik Markov, joven atleta lituano que recientemente había logrado su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). La noticia fue confirmada por medios especializados como Generation Iron, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas oficiales de su deceso. Markov alcanzó un logro trascendental en mayo de 2024, al obtener la tarjeta profesional en el Mr. Olympia Amateur España.
#3 Salud y valores
Habrá que esperar a ver que dice la autopsia pero ya adelanto que Junto al cadáver se encontró la tapa de un yogur caducado.
Por otra parte, no lo pone el artículo pero parece que trabajaba en un gimnasio de Alicante.