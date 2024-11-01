edición general
Muere en un encierro en Aviñón tras ser arrollado por un caballo, un toro y un coche

Muere en un encierro en Aviñón tras ser arrollado por un caballo, un toro y un coche

Un grave accidente en la localidad de Aramon, cerca de Aviñón, tiñó de luto la tradicional fiesta de este domingo. Un espectador de 52 años perdió la vida tras ser derribado por un caballo y un toro durante un abrivado (el tradicional encierro provenzal donde los bovinos recorren las calles escoltados por jinetes a caballo), antes de ser atropellado por un vehículo 4x4 que acompañaba el cortejo.

#4 jacinto9999
Destino final xD
Rorschach_ #19 Rorschach_
#4 Le ha faltado la rueda del avión. xD
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Creo que alguien en el pueblo le tenía ganas ...
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 Este se tiraba a la mujer de alguien fijo xD
Dene #9 Dene
#3 de varios "alguienes" mas bien....
que le hagan la autopsia para ver cuantas cuchilladas tenía
victorjba #12 victorjba
#1 Que (no) parezca un accidente xD
Catacroc #5 Catacroc
No pararon a tiempo el tiovivo.
otama #6 otama
Está bien el caballo?
OCLuis #14 OCLuis *
Conozco un caso similar en el que al individuo lo atropelló una chopper de 250cc, una ambulancia, un coche de policía y una tanqueta del ejército... y porque el dueño del tiovivo paró el motor, que si no lo atropella también un boeing 747 y un coche de fórmula 1.
pitercio #7 pitercio *
Las vueltas que da la vida
El destino se burla de ti
¿Dónde vas bala perdida, dónde
Vas triste de ti?
¿Dónde vas triste de ti?
#8 A_S
No llamaron a la ambulancia por si lo atropellaba también.

(No es mío el comentario, tan solo lo repito)
Thornton #16 Thornton
Joder, ni en una película de Peter Sellers :troll:
#11 Beticom
Si no saben aguantar las bromas del pueblo, que no vengan.
#2 DPM
El pack completo.
#20 Pixmac
Consiguió lo que pocos han conseguido: Pasar de espectador a ser parte del espectáculo.
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
Ya tienen una idea para la próxima peli de "Destino final"...
EvilPreacher #10 EvilPreacher
Si no se extinguirían los 4x4.
Imag0 #22 Imag0
No ha sufrido, es arte, ha comido como un rey, si no lo mataran se extinguiría.. :shit: :shit: :shit:
Arzak_ #15 Arzak_
¡Hizo triplete! 8-D
#21 Albarkas
Solo faltó que le pasara por encima la charanga haciendo el pasacalles.
#24 jorgeesc *
Y porque pararon el tíovivo, que si no le pillan también la tácita y el helicóptero.
repix #18 repix
Qué preciosidad, qué poético.
A ver si hacen la peli.
ronko #23 ronko
En un encierro de Aviñón, unos mueren y otros non.
