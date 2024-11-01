Muere en un encierro en Aviñón tras ser arrollado por un caballo, un toro y un coche

Un grave accidente en la localidad de Aramon, cerca de Aviñón, tiñó de luto la tradicional fiesta de este domingo. Un espectador de 52 años perdió la vida tras ser derribado por un caballo y un toro durante un abrivado (el tradicional encierro provenzal donde los bovinos recorren las calles escoltados por jinetes a caballo), antes de ser atropellado por un vehículo 4x4 que acompañaba el cortejo.