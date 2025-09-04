·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9082
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8164
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7549
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7307
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5433
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
491
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
590
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
531
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
407
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
358
El presentador de El Larguero cargó duramente contra las diferentes organizaciones deportivas mundiales tras lo ocurrido en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
53
clics
Muere el diseñador de moda italiano Giorgio Armani (eng)
"Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani", dijo la casa de moda en un comunicado.
|
etiquetas
:
giorgio armani
,
muere
24
0
0
K
449
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
0
0
K
449
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
ElPerroDeLosCinco
Para mi, la noticia es que seguía vivo.
1
K
16
#2
jewel_throne
*
Que descanse en paz y todas esas cosas. Desconozco su vida, opiniones, comportamientos y/o pensamientos....pero aquí tenemos otra persona varias veces milmillonaria que tampoco puede llevarse los dineros al más allá.....
1
K
15
#1
reithor
Que descanse en paz.
0
K
12
#3
skaworld
*
Se va uno de los grandes genios que han cimentado el concepto estilistico de choni venido a mas junto a Donatella Versache, y Calvin Klein, sin el, cientos de personas con dinero de mas y entendederas de menos quedan huerfanos de alguien que les diga que ponerse. Adios dulce príncipe, que alla donde vayas encuentres también una legion de seguidores que te colmen de bienes por decirles lo que han de pensar sobre lo guay y lo que no.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente