edición general
24 meneos
53 clics

Muere el diseñador de moda italiano Giorgio Armani (eng)

"Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani", dijo la casa de moda en un comunicado.

| etiquetas: giorgio armani , muere
24 0 0 K 449 actualidad
4 comentarios
24 0 0 K 449 actualidad
ElPerroDeLosCinco #4 ElPerroDeLosCinco
Para mi, la noticia es que seguía vivo.
1 K 16
jewel_throne #2 jewel_throne *
Que descanse en paz y todas esas cosas. Desconozco su vida, opiniones, comportamientos y/o pensamientos....pero aquí tenemos otra persona varias veces milmillonaria que tampoco puede llevarse los dineros al más allá.....
1 K 15
reithor #1 reithor
Que descanse en paz.
0 K 12
skaworld #3 skaworld *
Se va uno de los grandes genios que han cimentado el concepto estilistico de choni venido a mas junto a Donatella Versache, y Calvin Klein, sin el, cientos de personas con dinero de mas y entendederas de menos quedan huerfanos de alguien que les diga que ponerse. Adios dulce príncipe, que alla donde vayas encuentres también una legion de seguidores que te colmen de bienes por decirles lo que han de pensar sobre lo guay y lo que no.
0 K 12

menéame