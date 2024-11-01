Muere una conductora kamikaze en Asturias al chocar con un autobús de un equipo de fútbol y baloncesto juvenil

Una conductora de 76 años que circulaba en sentido contrario por la autovía A-8, a la altura de Llanes (Asturias), ha muerto este martes al chocar frontalmente contra un autobús con menores cuyos pasajeros han resultado ilesos, ha informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
| etiquetas: conductora kamikaze , choca , autobús
Pero realmente, me parece que con 76 años igual no se le debería haber permitido comprar la renovación del carnet, lo mismo no estaba capacitada para conducir.
O simplemente, se equivocó.
www.seguridad-vial.net/conductor/conductor-kamikaze#:~:text=Un conduct.
Locos estaban
Yo aquí en Murcia, ya he visto varios en sentido contrario y a plena luz del día, todos +70 con furgonetas para ir al campo, equivocarse y meterse dirección contraria
Edit: 76 años que no me fijé bien. Aunque para el caso es lo mismo.