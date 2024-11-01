edición general
Muere una conductora kamikaze en Asturias al chocar con un autobús de un equipo de fútbol y baloncesto juvenil

Una conductora de 76 años que circulaba en sentido contrario por la autovía A-8, a la altura de Llanes (Asturias), ha muerto este martes al chocar frontalmente contra un autobús con menores cuyos pasajeros han resultado ilesos, ha informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

18 comentarios
#1 poxemita
Llamadme loco, pero igual no era una kamikaze, sino una conductora despistada.
#3 levante
#1 Llamarla kamikaze parece una frivolidad.
6 K 57
antesdarle #11 antesdarle
#3 quizá circulaba con un panzer
u_1cualquiera #17 u_1cualquiera
#11 con un Zero
tdgwho #12 tdgwho
#3 #1 Puede ser que realmente quisiese acabar con su vida.

Pero realmente, me parece que con 76 años igual no se le debería haber permitido comprar la renovación del carnet, lo mismo no estaba capacitada para conducir.

O simplemente, se equivocó.
#4 amusgada
#1 MUY despistada, taba pensando el PK y joer, no es como otros sitios que tienes una liada de rotondas que ya no sabes por dónde te incorporas a la autovía y se equivocan y la lían, es joío liarla ahí del despiste y no darse cuenta. A ver en 3 días cuando ya nadie se acuerde y salga la toxicología
#9 poxemita
#4 he visto en maps y si parece complicado liarla, pero a saber.
Pontecorvo #6 Pontecorvo *
#1 Normalmente se escoge ese término para designar a un conductor en dirección contraria, aunque los motivos varíen.

www.seguridad-vial.net/conductor/conductor-kamikaze#:~:text=Un conduct.
#10 Pixmac
#1 Yo distinguiría entre despistada o kamikaze en función de la distancia recorrida. Es imposible no darse cuenta que vas en sentido contrario (señales del revés, salidas de la vía al revés, todos los coches en sentido contrario y ninguno en el tuyo,...) y el tiempo que tardes en darte cuenta y rectificar es lo que hace que sea kamikaze o no.
tdgwho #16 tdgwho
#10 Bueno, yo una vez vi a todo el mundo yendo en dirección contraria.

Locos estaban

xD
Sr.No #18 Sr.No
#1 por muy despistado que estés, si todo el tráfico con el que compartes vía, por ambos carriles, te viene de frente, aunque tuvieses razón, no sigues conduciendo. Te paras y esperas a que acaben de pasar, llamas a emergencias si no sabes ni dónde estás o cambias de sentido. Pero no sigues circulando con todo el tráfico a contracorriente.
Torrezzno #8 Torrezzno
Lo de los psicotécnicos es de broma
#7 yokitolakaka
podría haber matado a más gente.

Yo aquí en Murcia, ya he visto varios en sentido contrario y a plena luz del día, todos +70 con furgonetas para ir al campo, equivocarse y meterse dirección contraria
antesdarle #13 antesdarle
#7 suficiente que tengáis carreteras en Murcia :troll:
borteixo #15 borteixo
Será poco popular pero me da 0 unidades de pena sabiendo que podría haber jodido muchas vidas.
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
Gerontovías ya
salchipapa77 #2 salchipapa77 *
78 años :roll:


Edit: 76 años que no me fijé bien. Aunque para el caso es lo mismo.
neo1999 #5 neo1999
#2 76 años
