Muere una conductora kamikaze en Asturias al chocar con un autobús de un equipo de fútbol y baloncesto juvenil

Una conductora de 76 años que circulaba en sentido contrario por la autovía A-8, a la altura de Llanes (Asturias), ha muerto este martes al chocar frontalmente contra un autobús con menores cuyos pasajeros han resultado ilesos, ha informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).