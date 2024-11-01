Muere Bela Tarr, pionero del cine lento y autor de algunas de las mejores películas de la historia. "Ahora todo va a ser terriblemente aburrido"

2026 empieza con una noticia dura, de esas que nunca querríamos dar: Bela Tarr, el maestro del cine contemplativo, un autor cinematográfico en el sentido más radical de la palabra, ha fallecido a los 70 años en Budapest, dejando tras de sí algunas de las mejores obras jamás realizadas. Sin duda, la más conocida es su épica 'Sátántangó', de más de 7 horas de duración, pero toda su filmografía es digna de estudio y reflexión.
Esto... No y no. De todas formas, DEP
Planos de 10 minutos de un tío saliendo del coche y andando hasta la localización de la siguiente escena, una vez tras otra, en cada cambio de escenario es una idiotez que no aporta NADA en absoluto a la historia, y solo está ahí para sacarte de tus casillas a partir de la 3ª hora de película.
Sí, la vi por una apuesta y sí, es lo peor que he visto en mi vida.
Como ejercicio para una clase de cine, puede ser. Como película es absurda del todo.
7h 30 minutos.
Estudie cine y he visto de todo pero de esto solo pienso ver un resumen o una version reducida