Muere Bela Tarr, pionero del cine lento y autor de algunas de las mejores películas de la historia. "Ahora todo va a ser terriblemente aburrido"

2026 empieza con una noticia dura, de esas que nunca querríamos dar: Bela Tarr, el maestro del cine contemplativo, un autor cinematográfico en el sentido más radical de la palabra, ha fallecido a los 70 años en Budapest, dejando tras de sí algunas de las mejores obras jamás realizadas. Sin duda, la más conocida es su épica 'Sátántangó', de más de 7 horas de duración, pero toda su filmografía es digna de estudio y reflexión.