Muere Bela Tarr, pionero del cine lento y autor de algunas de las mejores películas de la historia. "Ahora todo va a ser terriblemente aburrido"

2026 empieza con una noticia dura, de esas que nunca querríamos dar: Bela Tarr, el maestro del cine contemplativo, un autor cinematográfico en el sentido más radical de la palabra, ha fallecido a los 70 años en Budapest, dejando tras de sí algunas de las mejores obras jamás realizadas. Sin duda, la más conocida es su épica 'Sátántangó', de más de 7 horas de duración, pero toda su filmografía es digna de estudio y reflexión.

Huginn #1 Huginn
Esto... No y no. De todas formas, DEP
#2 Luiskelele
Satantango es un bodrio de muchísimo preocupar, pero si dices que te gustó te dan +1 millón de puntos en el gafapastómetro.

Planos de 10 minutos de un tío saliendo del coche y andando hasta la localización de la siguiente escena, una vez tras otra, en cada cambio de escenario es una idiotez que no aporta NADA en absoluto a la historia, y solo está ahí para sacarte de tus casillas a partir de la 3ª hora de película.

Sí, la vi por una apuesta y sí, es lo peor que he visto en mi vida.

Como ejercicio para una clase de cine, puede ser. Como película es absurda del todo.
#3 HangTheRich
#2 cuando lei a partir de la 3 hora dije... bueno durara 4-5 horas, tipo napoleon de Abel Gance.
7h 30 minutos.
Estudie cine y he visto de todo pero de esto solo pienso ver un resumen o una version reducida
