Muere un bebé en Vitoria tras caer de una ventana accidentalmente

El barrio vitoriano de Lakua-Arriaga vivió el pasado sábado un trágico suceso, confirmado este martes por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Un bebé de un año se encaramó a la ventana de un segundo piso y se precipitó por la misma, falleciendo como consecuencia del golpe. La Ertzaintza no ha detectado indicios de criminalidad en torno al suceso y la hipótesis principal es la de un accidente. Los servicios de emergencia se desplazaron al lugar de los hechos y trasladaron al menor al hospital de Txagorritxu.

orain.eus/es/actualidad/sociedad/2024/03/21/un-bebe-cae-desde-segundo-
