Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela ha fallecido a los 80 años en Madrid, cuidad en la que nació en 1945. Poncela, recordado por muchos por su papel de Dante en la película 'Martín Hache', ha participado en grandes películas y series éxito del cine español, con directores como Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Carlos Saura o Imanol Uribe.

Dejo aquí la escena final de Arrebato.
www.youtube.com/watch?v=rcSJ0zdtvOI

Si no la habéis visto, pues es la escena final. Aunque bueno, la peli es tan rara que ni siquiera sería spoiler.
Se me pasó esta noticia, iba a votar la duplicada justo en el momento que la cerraron. Hacía tiempo que no lo veía.
Que la tierra te sea leve. DEP
Pues vaya semanita lleva el cine español y sólo vamos por la mitad. D.E.P. Un actor único con un carisma muy suyo.
Uno de los mas grandes actores del cine español, sobresaliente en Arrebato o Martin Hache
