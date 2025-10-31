Muere a los 72 años el actor francés Tchéky Karyo, conocido por ‘Nikita’ o ‘The Missing’

El actor francés Tchéky Karyo, reconocido por sus interpretaciones en películas como Nikita y en series como The Missing, falleció este viernes a los 72 años víctima de un cáncer. “Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con profundo dolor la muerte de Tchéky Karyo a causa de un cáncer”, informó la familia en un comunicado difundido por la cadena pública Franceinfo. De ascendencia griega y turca, Karyo nació en Estambul en 1953, aunque creció en Francia, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística.
