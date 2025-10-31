edición general
Muere a los 72 años el actor francés Tchéky Karyo, conocido por ‘Nikita’ o ‘The Missing’

El actor francés Tchéky Karyo, reconocido por sus interpretaciones en películas como Nikita y en series como The Missing, falleció este viernes a los 72 años víctima de un cáncer. “Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con profundo dolor la muerte de Tchéky Karyo a causa de un cáncer”, informó la familia en un comunicado difundido por la cadena pública Franceinfo. De ascendencia griega y turca, Karyo nació en Estambul en 1953, aunque creció en Francia, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística.

Morir en Halloween es como nacer el día de reyes. Una putada.
#1 ¿Por qué? Te aseguras de tener flores en tu cumpleaños. :roll:
