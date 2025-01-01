edición general
Muere a los 61 años Nobuo Yamada, el cantante del mítico opening de ‘Caballeros del Zodiaco’ (‘Saint Seiya’)

El mundo del anime y la música japonesa está de luto. Tristemente, hoy nos toca decirle adiós a uno de de esos cantantes nipones que nos hicieron vibrar de emoción y cantar como locos en otro idioma en los años 90, toca despedirse el gran Nobuo Yamada. El artista, también conocido como NoB, falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años tras una larga lucha contra un cáncer de riñón. Yamada nació en Osaka en 1964 y fue vocalista del grupo japonés de hard rock y glam MAKE-UP, pero su mayor hito, sin lugar a dudas, llegó cuando interpretó...

Battlestar #2 Battlestar
La verdad es que esa en particular yo siempre recordaré la bastardizacion española "la canción de los heroes" no la japonesa
1 K 26
frg #3 frg
#2 La he puesto y no me sonaba. Me ha parecido raro tener Alzheimer a mi edad. Ahora entiendo por qué.
0 K 13
DEP. Fui a su concierto en el salón del manga hace un huevo de años.
DEP. Fui a su concierto en el salón del manga hace un huevo de años.
0 K 10

