Muere a los 61 años Nobuo Yamada, el cantante del mítico opening de ‘Caballeros del Zodiaco’ (‘Saint Seiya’)

El mundo del anime y la música japonesa está de luto. Tristemente, hoy nos toca decirle adiós a uno de de esos cantantes nipones que nos hicieron vibrar de emoción y cantar como locos en otro idioma en los años 90, toca despedirse el gran Nobuo Yamada. El artista, también conocido como NoB, falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años tras una larga lucha contra un cáncer de riñón. Yamada nació en Osaka en 1964 y fue vocalista del grupo japonés de hard rock y glam MAKE-UP, pero su mayor hito, sin lugar a dudas, llegó cuando interpretó...
