Muere a los 41 años Amaia Arrazola, ilustradora que dio color a las paradas del tranvía de Zaragoza

La ilustradora vasca Amaia Arrazola, autora de títulos como 'Waba Sabi' o 'Totoro y yo', así como de murales de gran formato, ha fallecido en Barcelona a los 41 años, según han informado fuentes próximas a la artista visual. El diario El Correo informa de que que ha muerto víctima de una enfermedad detectada hace poco más de un mes. Nacida en Vitoria en 1984, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario. En Aragón es conocido su