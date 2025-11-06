edición general
88 meneos
1056 clics
Muere a los 41 años Amaia Arrazola, ilustradora que dio color a las paradas del tranvía de Zaragoza

Muere a los 41 años Amaia Arrazola, ilustradora que dio color a las paradas del tranvía de Zaragoza

La ilustradora vasca Amaia Arrazola, autora de títulos como 'Waba Sabi' o 'Totoro y yo', así como de murales de gran formato, ha fallecido en Barcelona a los 41 años, según han informado fuentes próximas a la artista visual. El diario El Correo informa de que que ha muerto víctima de una enfermedad detectada hace poco más de un mes. Nacida en Vitoria en 1984, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario. En Aragón es conocido su

| etiquetas: muere , amaia arrazola
48 40 2 K 401 actualidad
24 comentarios
48 40 2 K 401 actualidad
Comentarios destacados:        
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
Tanto mal bicho llegando a viejo y a esta zagala viene un cáncer y se la lleva en un mes. Aunque el mundo sigue girando ajeno a nuestras desventuras no puedo evitar pensar en lo injusto que es a veces.
17 K 156
MIrahigos #8 MIrahigos
#4 ¿Por qué supones que no era un mal bicho? ¿Porque era artista, porque era mujer o porque falleció joven?

DEP, ningún padre debería enterrar a sus hijos.
0 K 9
traviesvs_maximvs #12 traviesvs_maximvs
#8 no puedo decir si era mala o buena gente, pero sí sé con certeza que hay mucho hijo de puta por ahí suelto con una salud estupenda.
3 K 34
Bonzaitrax #13 Bonzaitrax
#8 Como bien dice #4, Netanyahu matando niños, como el que come pipas, y esta chica al hoyo.
3 K 34
#18 muerola
#8 creo que lo has entendido
0 K 11
escuadron #5 escuadron *
Sin querer desmerecer a nadie, y lo lamento por la familia y tal, pero la noticia no podría ser más irrelevante. Estoy seguro que ni un 0,5% de la comunidad sabía de la existencia de esta mujer
3 K 37
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 Pues no se si será de tirar de agencias, pero sale en muchos medios su muerte. Así que algo de relevancia tendría.
1 K 19
escuadron #16 escuadron
#10 Estoy seguro que ni un 0,5% de la comunidad sabía de la existencia de esta mujer

Y diría que he sido generoso con ese porcentaje.
Es una pena que muera alguien tan joven, pero pasa a diario. No me imagino en portada un "muere X, el ingeniero que dimensionó los pilares de los puentes del AVE Madrid Barcelona"
0 K 13
#20 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#16 Te das cuenta de la incoherencia de resaltar que a la muerta no la conoce ni su madre (si fuera meneante) y por tanto es irrelevante, cuando es esta misma comunidad la que la ha llevado a portada.

Yo formo parte de ese 99,999999999999999999999999% que no la conocía, no he votado a la noticia, pero mira he entrado en ella, mucho más interesante, que las noticias de los mamporreros de cada partido, lanzandose puyas unos a otros en twitter, que también llegan a portada.
1 K 19
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#5 Quizás, pero anda que no hay noticias irrelevantes en portada.

A mi, como aficionado al cómic e ilustración, me parece más relevante que la enésima recopilación de tuits y "zascas" sobre la última chorrada que haya dicho algún político. Y de esas hay varias todos los días.
5 K 38
escuadron #17 escuadron
#15 en eso estamos de acuerdo
0 K 13
#19 muerola
#5 si es irrelevante que haces comentando?
4 K 39
Sadalsuud #21 Sadalsuud
#19 Si en su casa no le hacen ni puto caso por irrelevante, tendrá que venir a menéame a soltar chorradas irrelevantes que no le importan una mierda a nadie, supongo... :-D
1 K 17
diminuta #22 diminuta
#5 Yo si, casualmente pintó un mural muy chulo aquí cerca. Pero si tantos medios.se hacen eco es que tan desconocida no era, ¿no te parece?
0 K 9
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
Cartel fiestas Vitoria 2024.
gasteizberri.com/2024/06/cartel-fiestas-vitoria-2024/
Página web Amaia Arrazola:
amaiaarrazola.com/  media
2 K 36
Maki_Hirasawa #9 Maki_Hirasawa
Acabo de cumplir 43..... y esta mujer se ha muerto con 41 con una enfermedad (el puto cancer.. como no) con algo detectado hace menos de un mes..

Chaval.. es que te quedas sin palabras
3 K 33
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#9 Vete a hacerte un chequeo... :-D
1 K 26
Maki_Hirasawa #14 Maki_Hirasawa
#11 Ya casi no lo cuento hace 3 años porque me dieron mal un diagnostico de piedra al riñon durante 3 dias seguidos (te puedes imaginar el dolor 3 dias con algo que dicen que duele como parir o que te metan un tiro) . Me tuvieron que operar de urgencia en un privado

(esto en Portugal..., luego al hospital se le enjuicio incluso porque hacían hasta amputaciones que no eran necesarias. expresso.pt/sociedade/saude/2023-01-13-Mortes-e-mutilacoes-doente-exsa )

:-( asi que creo que a mi ya lo tengo convalidado espero
1 K 26
Aokromes #6 Aokromes
41 años, muerta de cancer..... la vida es una mierda.
2 K 28
#1 CrudaVerdad
Una vida corta pero que dejó un legado que puede perdurar por mucho tiempo.
1 K 21
pepel #3 pepel
Te vas cuando te quedaba media vida por vivir. Descansa En Paz.
0 K 20
cdya #23 cdya
Lastima una buena persona menos.
0 K 10
ImMuzzy #7 ImMuzzy
Que joven, descansa en paz
0 K 6
#24 Jarod_mc
Tanto cuesta decir CÁNCER?? Ahora está poliestupidez de ocultarlo todo
0 K 5

menéame