Muere a los 41 años Amaia Arrazola, ilustradora que dio color a las paradas del tranvía de Zaragoza

La ilustradora vasca Amaia Arrazola, autora de títulos como 'Waba Sabi' o 'Totoro y yo', así como de murales de gran formato, ha fallecido en Barcelona a los 41 años, según han informado fuentes próximas a la artista visual. El diario El Correo informa de que que ha muerto víctima de una enfermedad detectada hace poco más de un mes. Nacida en Vitoria en 1984, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario. En Aragón es conocido su
DEP, ningún padre debería enterrar a sus hijos.
Y diría que he sido generoso con ese porcentaje.
Es una pena que muera alguien tan joven, pero pasa a diario. No me imagino en portada un "muere X, el ingeniero que dimensionó los pilares de los puentes del AVE Madrid Barcelona"
Yo formo parte de ese 99,999999999999999999999999% que no la conocía, no he votado a la noticia, pero mira he entrado en ella, mucho más interesante, que las noticias de los mamporreros de cada partido, lanzandose puyas unos a otros en twitter, que también llegan a portada.
A mi, como aficionado al cómic e ilustración, me parece más relevante que la enésima recopilación de tuits y "zascas" sobre la última chorrada que haya dicho algún político. Y de esas hay varias todos los días.
