Muere a los 28 años Xisco Quesada, el joven con cáncer de páncreas que luchó por dar visibilidad a la enfermedad

El joven, padre de dos hijos, fue diagnosticado hace unos meses y ha usado su cuenta de Instagram como altavoz. Con 28 años y padre de dos hijos, le diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis hace unos meses y desde ese día decidió "compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y fortaleza", reza el comunicado publicado. Y es que este mallorquín que le pidió matrimonio a su novia solo 48 horas después del diagnóstico -y se casó con ella- ha colgado su lucha en su cuenta de Instagram

obmultimedia #1 obmultimedia
Seguia su evolucion por tiktok, una lastima, DEP.
#2 T3rr0rz0n3
Lo veía tan luchador, y con tanta energía, que estaba convencido de que saldría de esta, incluso a pesar de como se le veía las últimas veces.
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Ya lo habian desahuciado por lo que solo podia esperar a que el tumor le consumiese por completo.
#4 Eukherio
#2 Ya había médicos comentando en redes que en ese estado era imposible que le diesen tratamientos. El tío no fue muy claro con lo que le estaban haciendo. Yo creo que siempre estuvo con paliativos.
