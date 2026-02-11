Muere a los 28 años Xisco Quesada, el joven con cáncer de páncreas que luchó por dar visibilidad a la enfermedad

El joven, padre de dos hijos, fue diagnosticado hace unos meses y ha usado su cuenta de Instagram como altavoz. Con 28 años y padre de dos hijos, le diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis hace unos meses y desde ese día decidió "compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y fortaleza", reza el comunicado publicado. Y es que este mallorquín que le pidió matrimonio a su novia solo 48 horas después del diagnóstico -y se casó con ella- ha colgado su lucha en su cuenta de Instagram