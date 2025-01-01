edición general
Muchos han intentado crear una tercera vía frente a Android y iOS, y todos fracasaron. Ahora le toca a Huawei con un plan muy ambicioso

El mercado de los sistemas operativos móviles lleva siendo un duopolio por más de una década, sobresaliendo Android e iOS que se reparten la práctica totalidad del pastel. Algunos lo han intentado y han fracaso en el intento de establecerse como una tercera vía. Sin embargo, hay un fabricante capaz de cambiar esto: Huawei acaba de poner sobre la mesa su ambicioso plan. No solo quieren competir, sino que aspiran a romper el mercado en tres. El objetivo. Richard Yu, presidente de la división de consumo de Huawei, ha declarado en una entrevista c

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Se dice que han fichado al sabio gurú y juaker Txe Mal On So, ahora que ha quedado libre y que sabe mucho de la tercera vía. :roll:
4 K 60
#2 Hombre_de_Estado
#1 Pues acabarán hasta el gorro de él.
1 K 35
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Algo de eso se dice que ya pasó xD xD xD
0 K 15
Khadgar #4 Khadgar
Buena suerte con el ecosistema y convenciendo a desarrolladores a portar sus aplicaciones para vuestra plataforma.
0 K 12
xeldom #5 xeldom *
#4 Todas las apps de android son compatibles para Harmony OS de manera nativa, y con Next mediante contenedores como EasyAbroad o DroiTong, incluídas las de google si las quieres instalar
1 K 25
Apotropeo #6 Apotropeo
#4 en realidad todo esto ya está en funcionamiento, no es un anuncio a futuro.
Y, lo más gracioso es que lo provocó USA al cerrarles el acceso a los servicios de Google.

De verdad espero que les vaya muy bien.
El mejor teléfono que he tenido hasta ahora era suyo
0 K 10

