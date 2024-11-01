edición general
3 meneos
6 clics
Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% de media a partir del próximo 13 de enero

Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% de media a partir del próximo 13 de enero

No obstante, el aumento de las tarifas para 2026 supondrá una moderación en términos porcentuales en comparación con el incremento del 5% que aplicó para este año.

| etiquetas: telefonica , consumo , movistar
2 1 0 K 45 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
rendri #3 rendri
Entre todos hay que pagar el fútbol. Además de los 5000 empleados del Ere, vaya ajustes buenos se están marcando dan ganas de contratarlo
2 K 34
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la compañía vincula el aumento de sus tarifas al incremento de los precios de plataformas como Netflix, HBO Max o Disney, proveedores de contenido que están incluidos en varios de los paquetes que ofrece Movistar. el chiste se comenta solo... mira cómo ahorra Vomistar: www.meneame.net/story/telefonica-plantea-sindicatos-ere-5-000-trabajad
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Felicidades a los nominados.
0 K 13
joffer #4 joffer
Lo veo bien. Despedir 6000 personas, subir la tarifa, bloquear internet con el futbol.
0 K 11

menéame