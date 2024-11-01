·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8396
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
6391
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
9501
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3373
clics
Los intocables
3076
clics
Soy Arturo González-Campos. Pregúntame
más votadas
660
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
538
El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España
351
El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles
546
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
584
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
6
clics
Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% de media a partir del próximo 13 de enero
No obstante, el aumento de las tarifas para 2026 supondrá una moderación en términos porcentuales en comparación con el incremento del 5% que aplicó para este año.
|
etiquetas
:
telefonica
,
consumo
,
movistar
2
1
0
K
45
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
rendri
Entre todos hay que pagar el fútbol. Además de los 5000 empleados del Ere, vaya ajustes buenos se están marcando dan ganas de contratarlo
2
K
34
#1
YSiguesLeyendo
la compañía vincula el aumento de sus tarifas al incremento de los precios de plataformas como Netflix, HBO Max o Disney, proveedores de contenido que están incluidos en varios de los paquetes que ofrece Movistar.
el chiste se comenta solo... mira cómo ahorra Vomistar:
www.meneame.net/story/telefonica-plantea-sindicatos-ere-5-000-trabajad
0
K
20
#2
cenutrios_unidos
Felicidades a los nominados.
0
K
13
#4
joffer
Lo veo bien. Despedir 6000 personas, subir la tarifa, bloquear internet con el futbol.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente