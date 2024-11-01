Movistar Plus+ introduce publicidad obligatoria al acceder a los canales de Atresmedia

La publicidad sigue aumentando en la plataforma de televisión de pago de Telefónica. Hasta ahora, este sistema se aplicaba al acceder a La 1, La 2, Canal 24 Horas y Teledeporte, los canales de RTVE. Cuando el espectador seleccionaba alguno el sistema reproduce automáticamente un anuncio antes de mostrar la señal en directo. Un vídeo publicitario de 30 segundos que el usuario no puede saltar y que se reproduce de forma obligatorio. Ahora se ha ampliado también a los canales del grupo Atresmedia, Antena 3, laSexta,Nova, Mega y Atreseries