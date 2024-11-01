Movistar Plus+ introduce publicidad obligatoria al acceder a los canales de Atresmedia

edición general
La publicidad sigue aumentando en la plataforma de televisión de pago de Telefónica. Hasta ahora, este sistema se aplicaba al acceder a La 1, La 2, Canal 24 Horas y Teledeporte, los canales de RTVE. Cuando el espectador seleccionaba alguno el sistema reproduce automáticamente un anuncio antes de mostrar la señal en directo. Un vídeo publicitario de 30 segundos que el usuario no puede saltar y que se reproduce de forma obligatorio. Ahora se ha ampliado también a los canales del grupo Atresmedia, Antena 3, laSexta,Nova, Mega y Atreseries

angeloso #3 angeloso
Acojonante que no tengan miedo de perder todos los clientes. ¿Qué sentido tiene pagar por un producto que funciona peor que lo que se obtiene gratis?
#2 josiahallen
Cada vez que cambias de canal te tienes que tragar 30 seg de publicidad. Es motivo suficiente para darse de baja.

Hoy en día ya no tiene sentido la televisión por cable. Ahora es todo por internet. Te compras un tvbox, lo contectas al wifi y es muy superior.
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
recuerda que lo único obligatorio es que te la echan, pero no te obligan ni a mirar ni a escuchar esa publicidad... sabes lo de bajar el volumen y apartar la mirada, verdad? pues eso, que obligatorio no es. si tragas publicidad es porque quieres
Javitxusoo #5 Javitxusoo
Yo pulso 001, 002 o el canal de RTVE y adiós anuncio.
carri #6 carri
Por lo visto, si marcas de nuevo el numero del canal (por ejemplo 1, y luego otra vez 1) se quita el anuncio.
Pero no sabía que había salido noticia sobre esto
