Movimientos en tres rutas europeas de migrantes ante la regularización de Sánchez

La Policía Nacional ha detectado la activación de tres rutas migratorias hacia España tras el anuncio de Pedro Sánchez para regularizar a 500.000 migrantes que ya residen en España a partir del próximo abril. Agentes expertos en Extranjería destacan la vía del Reino Unido -a través del Canal de la Mancha- hacia Francia para, finalmente, alcanzar España por los Pirineos. Se trata de ciudadanos pakistaníes, afganos e indios que, según las mismas fuentes, buscan legalizar su presencia en Europa.

Comentarios destacados:      
Noeschachi #4 Noeschachi
Llenar Reino Unido de pakistanies con pasaporte español? No se vio semejante victoria desde Cartagena de Indias
#9 Mk22
#9 Mk22
#4 Operation Blas de Lezo
0 K 6
#18 Alcalino
#4 Exacto, eso sin contar que indios y pakis solo quieren ir al Reino Unido. Regularizar su situación en Europa ahora que UK ya no forma parte de la UE es un poco idiota.
1 K 15
#21 omega7767
#4 el pasaporte europeo ya no vale para Reino Unido desde el Brexit
0 K 11
#3 Alcalino
la regularización es para los que ya están aquí desde hace tiempo, y además lo puedan demostrar.

Cualquiera que venga ahora se va a dar con un canto en los dientes.
#8 Mk22
#8 Mk22
#3 El mensaje que das es que aquí se regulariza a todo el mundo. Y que no se pide nada. Es decir, tú ven que ya te darán los papeles.
0 K 6
#13 Tok_Tok
#8 La última era de 2005, espero que vengan con una silla cómoda, para esperar los 20 años :troll:
1 K 18
#2 Banshee2x
Imposible, Montero aseguró que no habría efecto llamada.
3 K 38
#20 omega7767
#2 habría que ver si hubo efecto llamada en las anteriores regulaciones del PPSOE

y su hubo efecto llamada en la amnistía fiscal
#5 okeil
GeneWilder #15 GeneWilder
Recordemos todo esto como el principio de algo que ya no va a tener solución.
0 K 10
#5 okeil
O sea, que la policía lo detecta, pero no tiene medios para detectarlo ... Ya ni se preocupan de que el bulo pueda colar ...
#12 okeil
#7 Banshee2x
#5 Para lo que no tiene medios, según el articulo, es para gestionar todas las peticiones que se prevén y revisar los antecedentes policiales.
3 K 40
#12 okeil
#7 Entonces el efecto llamada que está intentando mostrar el artículo es un invento directamente, justifica el efecto con que no hay medios administrativos.
1 K 13
#19 Banshee2x
#12 No tiene nada que ver, te está diciendo que la policía ha detectado flujos de gente intentando entrar para aprovecharse de la regularización (sea o no cierto) y por otro lado se quejan de que con la falta de medios no pueden verificar los antecedentes de los solicitantes y se han de fiar de los documentos de sus países de origen que pueden ser fraudulentos.
#6 Gadfly
#1 Barriales
Bulo vergonzoso.
3 K 8
Gadfly #6 Gadfly
#1 por qué dices que es un bulo?
2 K 27
#10 eteriel
#6 #1 se está dedicando a llorar a los administradores diciendo que soy un usuario baneado con cuenta nueva cuando llevo aquí desde el 2014.
1 K 20
TheIpodHuman #11 TheIpodHuman *
#10 a MNM hay que venir llorado, meado y cagado :troll: xD
0 K 13
#14 eteriel
#11 es que me resulta gracioso que el que habla de que ciertas noticias son bulos se dedica a difundir bulos xD xD
0 K 7
#22 Leon_Bocanegra
#10 y en esos 12 años llevas 7 comentarios y un envío? Deberías salir a qué te dé el aire, no es bueno estar 12 años conectado a meneame 24/7
0 K 11
d5tas #17 d5tas
#6 No tiene sentido venir ahora a España para conseguir la residencia legal en Europa porque tienes que demostrar estar residiendo en territorio español antes del 31 de diciembre del 2025 para entrar en la regularización.
3 K 35
Iruñakis #16 Iruñakis
Que vienen los inmigrantes !!!!! :shit: :shit: :shit:
menéame

