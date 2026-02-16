Movimientos en tres rutas europeas de migrantes ante la regularización de Sánchez

La Policía Nacional ha detectado la activación de tres rutas migratorias hacia España tras el anuncio de Pedro Sánchez para regularizar a 500.000 migrantes que ya residen en España a partir del próximo abril. Agentes expertos en Extranjería destacan la vía del Reino Unido -a través del Canal de la Mancha- hacia Francia para, finalmente, alcanzar España por los Pirineos. Se trata de ciudadanos pakistaníes, afganos e indios que, según las mismas fuentes, buscan legalizar su presencia en Europa.