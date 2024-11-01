El Movimiento de Pensionistas convoca una manifestación

Los colectivos convocantes,-entre ellos Agijupens, Eibarko Duintasuna, Eibarko Pentsionistak, Eibarko Emakume Pentsionistak y Guerrarik Ez- recuerdan que en la actualidad cerca de 100.000 pensionistas vascos no llegan a una pensión de 1.000 euros y que, de ellos, 70.000 son mujeres, lo que refleja una «brecha de género inaceptable». Además, denuncian que incluso personas con más de 40 años cotizados sufren todavía «pensiones sancionadas», una situación que califican de «injusta».