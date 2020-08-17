edición general
El movimiento de Peinado podría tumbar la malversación contra Begoña Gómez

Jueces del Supremo o la Audiencia Nacional consultados reconocen sus dudas ante la última decisión del magistrado. Tildan de “arriesgado” y “poco habitual” el último auto de Peinado. “El procedimiento es correcto pero las prisas no”. “El auto está mal formulado”, deslizan compañeros de la carrera judicial.

Thornton #1 Thornton
Ojo que el medio que publica esta notica es más de derechas que el grifo del agua fría.
8 K 105
#4 ombresaco
#1 más de derechas que el grifo del agua fría.
Me ha encantado ;)

Espero que no tengas copyright, porque pienso usarlo, o para las izquierdas
0 K 11
iIusion #7 iIusion
#1 no le conocía, hasta hace unas semanas en que en un debate político de Telemadrid llevaron a su ¿directora? No recuerdo exactamente. La presentaron como feminista. En cuanto habló quedó clara su "centralidad"
0 K 10
#10 ombresaco
#7 Se juega a "ya están quienes reparten el carnet de feminista", y quienes dicen que "desde el feminismo, estoy contra/a favor de la prostitución/el porno/las cuotas/los trans/el lenguaje inclusivo..." Porque ser feminista es correcto.

Por mi parte, he decido que ya que no sé exactamente qué es, no me defino como feminista, ya que la otra persona puede entender lo que quiera, y entonces me tachan de machista
0 K 11
#8 Sarampion
#1 Positivo por que eso era lo que decía mi padre, y más de izquierdas que el grifo del agua caliente.
0 K 9
#11 Eukherio *
#1 El gran temor de la derecha desde hace tiempo es que el juez sea demasiado chapucero y tire la causa. Incluso creo que las acusaciones populares del caso insistían para que Peinado se currase un poco más los autos después de ver los desastres que redactaba. De todas maneras, parece claro que a Peinado no le ha perjudicado demasiado el ser un desastre, con lo que dudo bastante que las prisas le vayan a joder la causa. Le dirán desde instancias superiores que corrija la mierda que les ha entregado y poco más.
1 K 20
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#1 ¿Seguro? Me extraña que un medio que sea "más de derechas que el grifo del agua fría" tenga una sección sobre violencia de género en el que se critica a VOX y se le da espacio a Cristina Fallarás.
www.articulo14.es/violencia-contra-las-mujeres/

No digo que no sea un medio conservadore, pero vamos, no parecen ultras precisamente.
0 K 15
#14 Leon_Bocanegra
#1 aquí un poco de info sobre el administrador de esa web

prnoticias.com/2020/08/17/jose-sanchez-arce-el-rastreador-de-cayetana-
0 K 9
Andreham #2 Andreham
Y por qué se habrá metido prisa, me pregunto yo.

Ni que hubiera ocurrido algo que necesitara de un golpe de efecto.
3 K 38
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#2 Porque en octubre se acababa el plazo de instrucción.

Peinado prórroga hasta octubre la instrucción del Caso Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha prorrogado durante seis meses la instrucción del Caso Begoña Gómez mediante un auto fechado el pasado 1 de abril.
www.moncloa.com/2025/04/03/peinado-sumario-begona-gomez-3217958/

Así que, o archivaba el caso, o lo mandaba a juicio, las instrucciones no se pueden alargar de forma indefinida.
Podría haber pedido otra prorroga, pero le habría sido difícil de justificar, después de que le rechazaran la introducción de nuevas pruebas (como los correos, que se lo rechazaron)
1 K 34
#3 Klamp
No pasa nada ya se lo afinarán.
2 K 29
sotillo #5 sotillo
#3 Por esto dicen que el procedimiento es correcto, ninguna vergüenza del grupo golpista el que pueda hacer que haga
1 K 21
rob #6 rob
Para lo que le queda en el convento...
0 K 15
#9 Samaritan *
Peinado se está ganando la alcaldía de Pozuelo para su hija.
0 K 6

menéame