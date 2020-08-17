El movimiento de Peinado podría tumbar la malversación contra Begoña Gómez

Jueces del Supremo o la Audiencia Nacional consultados reconocen sus dudas ante la última decisión del magistrado. Tildan de “arriesgado” y “poco habitual” el último auto de Peinado. “El procedimiento es correcto pero las prisas no”. “El auto está mal formulado”, deslizan compañeros de la carrera judicial.
Me ha encantado
Espero que no tengas copyright, porque pienso usarlo, o para las izquierdas
Por mi parte, he decido que ya que no sé exactamente qué es, no me defino como feminista, ya que la otra persona puede entender lo que quiera, y entonces me tachan de machista
No digo que no sea un medio conservadore, pero vamos, no parecen ultras precisamente.
Ni que hubiera ocurrido algo que necesitara de un golpe de efecto.
Peinado prórroga hasta octubre la instrucción del Caso Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha prorrogado durante seis meses la instrucción del Caso Begoña Gómez mediante un auto fechado el pasado 1 de abril.
Así que, o archivaba el caso, o lo mandaba a juicio, las instrucciones no se pueden alargar de forma indefinida.
Podría haber pedido otra prorroga, pero le habría sido difícil de justificar, después de que le rechazaran la introducción de nuevas pruebas (como los correos, que se lo rechazaron)