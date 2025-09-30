edición general
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: “En los rebozados siempre hay que añadir un poco de leche para que la harina y el pan rallado se peguen bien”

Como hemos podido ver en varias ocasiones, Nasraoui es un apasionado de la cocina. A menudo, el padre de Lamine Yamal comparte directos preparando recetas a través de su perfil de Instagram, y se está haciendo popular por su habilidad con las tortillas de patatas y otros platos tradicionales.

Pacman #4 Pacman
Aprended a cocinar, chavales y chavalas, que se liga la ostia cuando sabes hacer buenas comidas.
skaworld #8 skaworld *
#4 De toda la vida, los mejores tratos se han cerrado bajando al pilón.
antesdarle #11 antesdarle
#4 sobretodo cuando eres el padre de un futbolista millonario
LázaroCodesal #12 LázaroCodesal
#4 Yo tenia una vecina que también me hacia muy buenas comidas....La verdad, la prefiero, al padre de ese balompedista.
#1 capitan.meneito
El karma está para quemarlo.
#3 Sammy_Jankis
Irrelevantérrima?
fofito #14 fofito
#3 De eso nada .
Un buen rebozado es el secreto de todo buen matrimonio y el mejor legado que puedas dar a tus nietos.
#10 slimedition *
El orden es "leche, harina, huevo, pan":
- Leche, si no se pega la harina por si sola en esa comida, como en la cebolla.
- Harina, para que se pegue el huevo.
- Huevo.
- Pan, si lo quieres empanado.
- Hay quien vuelve otra vez al huevo y otro pan, para darle más espesor (en las croquetas se agradece).

Y así rebozas lo que quieras.
buronix #13 buronix
#10 Totalmente, venia a decir lo mismo, para pechugas con un rebozado vale, pero dejarlas un rato en la leche antes luego se las nota mas tiernas.
#15 slimedition
#13 Sí. No lo he puesto, pero para los aros de cebolla, conviene dejar las rodajas de cebolla sumergidas en leche alguna hora.
#16 capitan.meneito
#10 ya sabía yo que Mounir no tenía ni idea.
woody_alien #7 woody_alien
Tiene unas recetas de lomo empanado riquísimas ...
andran #5 andran
Notichorra del día.
#6 Khanbaliq
Hustle Hard es lo mejor que le ha pasado a este país desde Espinete.
vilgeits #9 vilgeits
Esperaré que se pronuncie en el verdadero debate: tortilla de patatas vs tortilla de patatas con cebolla.
#2 Borgiano
¿De qué harina estamos hablando?
