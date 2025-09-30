Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: “En los rebozados siempre hay que añadir un poco de leche para que la harina y el pan rallado se peguen bien”

Como hemos podido ver en varias ocasiones, Nasraoui es un apasionado de la cocina. A menudo, el padre de Lamine Yamal comparte directos preparando recetas a través de su perfil de Instagram, y se está haciendo popular por su habilidad con las tortillas de patatas y otros platos tradicionales.
Un buen rebozado es el secreto de todo buen matrimonio y el mejor legado que puedas dar a tus nietos.
- Leche, si no se pega la harina por si sola en esa comida, como en la cebolla.
- Harina, para que se pegue el huevo.
- Huevo.
- Pan, si lo quieres empanado.
- Hay quien vuelve otra vez al huevo y otro pan, para darle más espesor (en las croquetas se agradece).
Y así rebozas lo que quieras.