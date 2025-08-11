Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí

Los jabalís se han convertido en un peligro en las carreteras y están causando accidentes de extrema gravedad. En la Safor no hay semana que se produzca algún incidente con estos animales, especialmente durante las noches, cuando es más difícil apreciar su presencia en las carreteras y, además, crece el movimiento de los cerdos salvajes para buscar comida. El pasado viernes uno de esos accidentes revistió la máxima gravedad, dado que un hombre de 51 años, vecino de Gandia, pereció al colisionar la moto en la que circulaba con un jabalí.