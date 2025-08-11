edición general
7 meneos
23 clics
Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí

Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí

Los jabalís se han convertido en un peligro en las carreteras y están causando accidentes de extrema gravedad. En la Safor no hay semana que se produzca algún incidente con estos animales, especialmente durante las noches, cuando es más difícil apreciar su presencia en las carreteras y, además, crece el movimiento de los cerdos salvajes para buscar comida. El pasado viernes uno de esos accidentes revistió la máxima gravedad, dado que un hombre de 51 años, vecino de Gandia, pereció al colisionar la moto en la que circulaba con un jabalí.

| etiquetas: jabalí , gandía , valencia , motocicleta , accidente
6 1 0 K 79 actualidad
13 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Pitchford *
Relacionada
www.meneame.net/story/ocho-personas-murieron-36-000-accidentes-trafico

Es el pan nuestro de cada día.. Para controlar tantos jabalíes, que se cazan más que nunca, harán falta más lobos.. Como alternativa, las carreteras pueden tener más vallas y pasos de fauna y, en las que no se pongan, reducir el límite de velocidad.
2 K 44
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Lo de reducir la velocidad no vale con los jabalís, van a por ti ellos, no son como los venados o gamos que cruzan y te estampas contra ellos.
1 K 34
#4 Pitchford
#2 Será si vas en moto ¿no? ¿O son tan tontos como para embestir a un Land Rover? o_o
0 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Embisten a lo que pillen les da lo mismo dos ruedas que cuatro, hacen bastante daño.
1 K 32
#7 Pitchford
#6 Pues solo quedan los lobos entonces, que por lo menos a nosotros sí que nos tienen miedo..
0 K 20
#8 beltraneja
#6 No es mi experiencia andando, en bici o en coche. A lo mejor embiste alguno, pero no es generalizado.
0 K 6
Deviance #12 Deviance
#2 En ambos casos mas vale tener en el seguro la clausula de animales, si no , tienes un problema, y muy serio.
0 K 14
#9 Raskin
#1 tengo un compañero cazador y según me dijo en su día, los lobos hacen que se desplacen, me lo comentó después de unos vídeos que salieron de jabalíes por la zona de Astillero junto a pisos. Una noche la que volvía de trabajar he visto a uno muy grande por una zona residencial, evidentemente me he dado la vuelta con la moto.
0 K 7
#11 Pitchford
#9 Teniendo en cuenta que se los comen, sobretodo a los jabatos pero también a los adultos, no me extraña que huyan si pueden. Una vez ví un video de un lobo matando a un jabalí grande en medio de un pueblo.
0 K 20
#3 oblitum
Selección natural
6 K -28
#5 sald64059
#3 que graciosa broma con la muerte de un hombre. Ja... Ja...
4 K 61
#10 guillersk
#3 Darwin no se coge vacaciones
0 K 10
#13 tyrrelco
#3 La capacidad para decir imbecilidades en los comentarios tiene pocos límites.
0 K 10

menéame